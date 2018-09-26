安居緝毒專案 2波成果累計近11噸

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行政院才剛宣布第2波安居緝毒專案，採用「窒息式」查緝方法查5731公斤毒品，高市調處又破獲史上最大宗愷他命工廠案查獲5268公斤毒品，內政部長徐國勇今天在行政院頒獎典禮表示，等於第2波安居緝毒專案累計查獲近11噸毒品，這不是代表毒品愈來愈多，而是掃出毒品黑數。行政院長賴清德也當場表示，提供線索破獲愷他命的海關人員務必「記功嘉獎」。

政院日前宣布安居緝毒專案第2波成果，6大系統合作共緝獲5731公斤毒品，法務部長蔡清祥下午在第2波安居緝毒頒獎典禮上表示，高雄市調查處昨公布查獲愷他命半成品及成品5268公斤毒品，其實案子8月10日就已查獲，但因要追緝毒品上源，一直忍到昨天才公布，這是南部緝毒團隊共同合作、不爭功的成果。

徐國勇則說，加上這次5268公斤毒品，第2波安居緝毒專案累計查獲近11噸毒品，但外界不要認為毒品好像變成比較多，就好比打死一隻蟑螂，有6隻蟑螂躲在角落，這次掃出這麼多毒品，就是把「黑數」掃出來，當把這些蟑螂打死之後，環境就會更乾淨。

行政院長賴清德表揚緝毒有功人員，其中有調查員雨天騎摩托車緝毒，因為路滑而摔車，賴揆也表達關切，賴揆並呼籲緝毒人員，個人的自身安全一定要兼顧。另外，針對破獲5268公斤的愷他命，賴揆也特別指示，該案警覺性很高的海關人員，一定要「記功嘉獎」。

(中時 )

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