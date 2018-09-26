臺中》年底試運轉！林佳龍臉書分享「迎接捷運時代到來」

台中市長林佳龍26日在臉書分享「迎接台中捷運時代」影片，獲網友熱烈迴響。（盧金足翻攝）

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臺中市長林佳龍26日在臉書分享「迎接臺中捷運時代」影片，片中電聯車在軌道上行駛，從只有基樁到將於年底試運轉，2020年全線通車，展現近4年來捷運綠線的具體成果。林佳龍 說，未來將繼續推動捷運綠線延伸大坑，藍線延伸南投，串連雙港和屯區的捷運路網，持續向前為臺中的進步努力。

林佳龍在臉書PO文表示，臺中捷運綠線從1990年省府時期開始規畫，經過組織調整、任務移交，2004年底完成計畫，在2014年他接任市長，當時完成基樁，開始吊掛軌道，還一度為工安暫停施工。如今，捷運綠線的電聯車已在軌道試跑，進度也是微幅超前。

「迎接臺中捷運時代」片中，可見捷運綠線車廂馳騁在軌道上，捷運綠線三鐵共構，未來可轉乘臺鐵和高鐵。

為強化沿線交通運輸，市府日前也推出800路「捷運快線公車」，在文心路段僅停靠捷運沿線各站點，讓民眾提早熟悉捷運站名，並促進北屯、西屯、南屯、南區及烏日區通勤通學、轉乘臺鐵及高鐵。未來捷運綠線也將與臺灣大道捷運藍線建構為十字路網，藍線與綠線交會讓南來北往的交通更加便利。

市府也進一步爭取到捷運綠線延伸彰化、捷運藍線延伸到臺中港，環狀大臺中山手線也已動工。接下將推動捷運綠線延伸大坑，藍線延伸南投，以及串連雙港和屯區的捷運路網，為臺中的百年基業繼續前進。

「好感動，好想搭乘！」林佳龍在臉書PO出影片後，網友紛留言，「四年來臺中市無論建設、交通、治安都有很好的改善，比四年前好多了」、期許「百年大計，臺中加油！」

(中時 )

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