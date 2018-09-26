登金鐘翻唱經典劇組曲 八三夭唱不好被罵才有新聞！

2018年09月26日 16:56 中時 蕭雅玲

金鐘獎頒獎典禮將在10月6日在國父紀念館登場，為詮釋膾炙人口戲劇的主題曲，主辦單位邀請樂團八三夭擔任表演嘉賓26日彩排表示，「之前就唱過金曲獎，這次可以唱金鐘是蠻大嘗試，但最期待就是主辦單位加入了服裝秀。

八三夭笑說，「這次除了演唱，知道有服裝秀，我們都很期待」，團員也說，以前最喜歡看「維多莉亞祕密內衣」時裝秀，這回主辦單位以走秀的表演方式，並搭配他們詮釋經典戲劇《倚天屠龍記》的〈刀劍如夢〉、《流星花園》的〈情非得已〉、《還珠格格》的〈當〉、以及《包青天》等主題曲經典主題歌曲，「相信金鐘也可以做出有別於『維多莉亞祕密內衣』的時裝秀，肯定會是一個很國際化表演。」

八三夭團員這回受邀演唱年代久遠的歌曲，選的歌都是一路上伴隨大家成長的歌曲，團員笑說：「《包青天》播出時應該還在上輩子，但像周華健唱的〈刀劍如夢〉，幼稚園時都有聽過。」這回經過改編重新詮釋，不擔心表現不好，「沒有原唱唱得好聽，是很正常的，反正大家會看時裝秀」。

八三夭自認改編過的歌曲，一直有獨特風格，但其實原唱就是不能超越的經典，對他們來說就是做出心目中經典的樣子，若表演不好被罵也沒關係，被罵才會上新聞，「有新聞就是好新聞」。

(中時 )