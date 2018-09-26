碧雲禪寺掛五星旗 徐國勇：違建該拆就拆！

2018年09月26日 17:11 中時 張穎齊

內政部長徐國勇今（26）日前往基隆港警總隊慰勉警察同仁，並在會議中提到，關於碧雲禪寺一事，因屬違建，該拆就拆。（張穎齊攝）

內政部長徐國勇（右）今（26）日前往基隆港警總隊慰勉警察同仁，並與總隊長李文章（左）合影。（張穎齊攝）

彰化縣二水鄉碧雲禪寺被建商魏明仁設為「社會主義民族思想愛國教育基地」，且懸掛五星旗，但因寺院前方增建的大雄寶殿是違建，縣府今（26）日進行拆除，現場也出動600名警力。內政部長徐國勇對此表示，有人告訴他這是假藉宗教名義破壞治安，但無論如何違建該拆就拆。

徐國勇今日中午前往基隆港警總隊慰勉警察同仁，在會議中表示，有很多人寫信跟他說碧雲寺是假借宗教的名義來破壞社會治安，但他都很制式的回覆說「謝謝關心」，警方今天辛苦出動了600名警力去維安，並保護工人安全，所以行政院長賴清德也對此向警方表達感謝。

「碧雲禪寺是違建，該拆就拆！」徐國勇強調，宗教就是宗教、政黨就是政黨，要照著規矩去做，絕不允許有人假借宗教、政黨來做犯法的事。此外徐也提到，今天《自由時報》有特別登出，碧雲寺收到一些相關資助，很多人也有跟他講這些資訊，他已指示給警察單位做相關查證。

徐國勇還說，內政部最大、最多人的單位就是警政署，年底有選舉維安的工作，務必做到盡善盡美，希望能平安順利落幕。另外，徐國勇被問及民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日對龍山里長陳志強拍肩拍肚爭議，是否影響民進黨選舉，徐僅回「選舉的事，不是我該回答的！」隨後離去。

(中時 )