備戰春節9天連假 交通部盼運輸業鬆綁7休1

2018年09月26日 17:14 中時 陳祐誠

交通部欲爭取運輸業納入可放寬7休1行業，今年1月份遭勞動部打回票，交通部3月21日曾找業者開會討論，試圖取得共識未果，隨著明年春節9天連假到來，公路疏運勢必成為頭痛問題，交通部仍認為特殊狀況下有放寬必要，本周五（28日）將邀集勞方、資方、勞動部開會，盼能取得共識。

交通部路政司今年3月21日針對所有運輸業召開會議，討論將運輸業納入勞基法第36條第4項，鬆綁7休1規定，遭到工會反對，未獲得共識的情況下，交通部並未再把案子報給勞動部。

據悉，交通部認為客運業仍有放寬7休1需求，最近幾次連續假期沒有出現疏運問題，是因為都是3、4天的假期，今年過年也僅6天，業界還能應付7休1；但明年過年的假期長達9天，疏運將有龐大需求，較有急迫性，希望在過年前與客運相關工會取得共識，並報給勞動部預告及公告。

交通部官員表示，當時是邀集所有運輸業一同開會討論，但各業別有不同特性，例如公路客運、市區客運、遊覽車、計程車的生態各有不同，這次才會先針對公路客運、市區客運，召開會議討論。

交通部政務次長王國材指出，在特定狀況下，運輸業需要有些改變，周五的會議，除了資方聲音，也要聽取勞方的意見，駕駛工作是很辛苦、也要顧慮安全的工作，交通部會謹慎處理，希望以安全的前提下放寬。

(中時 )