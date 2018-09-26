林子閎拒認句點王 自評「頂多只是逗號的程度」

2018年09月26日 17:03 時報周刊 張毓琪

台視、東森最新戲劇《艾蜜麗的五件事》於今日舉辦開鏡記者會，眾主演鍾瑶、林子閎、王家梁、臧芮軒、張雁名、歐陽倫、林意箴、于子育(琇琴)、花花、綠茶、簡建安(花太郎)皆亮麗出席，該劇講述女主角艾蜜麗在遭遇各種低潮時意外在海邊撿到一個瓶中信，並因瓶中信寫的五件事而改變了她的人生。

鍾瑶在劇中飾演女主角艾蜜麗，她表示：「我飾演的是個有點古靈精怪的女生，這也是我過去沒嘗試過的角色類型，非常期待這次能有不同的挑戰。」。鍾瑶更興奮地說這次角色是有點瘋狂怪咖的感覺，期待開發自己的另一種可能。她也透漏劇中有許多戲中戲，甚至有古裝、扮裝等神展開的情境。

她笑說自己也常有內心小劇場，林子閎立刻爆料她有時還會自己想事情想到笑出聲，剛開始會被嚇到，但後來都見怪不怪了。被問鍾瑶劇中的感情發展會如何，林子閎立馬搶答「我就喜歡她啊！」至於是否會有突破尺度的激情戲，鍾瑶笑說兩人的浪漫應該不超過5分鐘就會凸槌，不是摔到地上就是床下，然後再滾到床上，讓滾床畫面變得很搞笑。

林子閎飾演的是鍾瑶的高中同學竇儒，他笑說自己在戲裡就是個討人厭、偶包很重的人。林子閎表示：「連我自己看這角色有時都覺得受不了，但他對艾蜜麗(鍾瑶)又很溫暖、有時也很幼稚，會展現意外的一面。」沒想到他卻被全場虧偶包重其實跟角色設定很像，因為他對不熟的人就會超安靜、甚至根本是句點王。林子閎一聽還說「我不會句點啊，我頂多只是逗號的程度吧。」現場因此再度句點而全場爆笑。不只鍾瑶笑他的腦迴路很神奇，連他都自嘲：「我有時都不知道自己在想什麼」。

王家梁在劇中角色為型男律師孫競明，他笑說他近期剛好都是律師類型的角色，不同的是這次是飾演在律師界的頂尖人士。「我在《高塔公主》中一直想考律師執照沒考上，現在則是頂尖律師了，連衣服、鞋子都是量身訂做的。」他表示這次的角色更加精明跟專業，所以他還為此去看更多職人劇做功課。王家梁還自爆這個角色後期還有很大反差，甚至有賣萌等搞笑橋段，希望大家能好好期待。

臧芮軒則飾演主播吳姿瑩，這也是她第一次挑戰主播角色。「因為我過去演的多是活潑的角色，所以看完劇本之後一直很期待，覺得很有挑戰性卻也很緊張。

(時報周刊)