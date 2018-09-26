63歲獨居婦人只剩1顆門牙怎麼吃？市議員為阿嬷請命

市議員李麗華不捨63歲的單親獨居阿嬤吳珠麗，滿口牙齒竟掉到只剩1顆門牙！（陳世宗攝）

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中時

「只剩1顆門牙怎麼吃辦？」台中市政府補助65歲以上老人假牙福利，太平區有位63歲獨居的吳珠麗阿嬤，全口只剩下1顆門牙，沒錢可裝假牙、還差2歲才能獲政府補助，市議員李麗華26日為吳阿嬤請命！衛生局代理局長陳南松說，市府將盡全力幫這位阿嬤裝假牙。

李麗華質詢時提出「1顆牙的故事」，她說有天去探訪1位家貧住太平63歲的獨居吳珠麗阿嬤，摀著嘴，坐在家中做代工維生，她腼腆的笑，不敢開口跟她打招呼，因講話會漏風；經她鼓勵下，張嘴一看發現單親獨居的吳阿嬤整口只剩下1顆門牙，無奈沒錢可裝假牙。

李麗華說，吳珠麗因未到65歲補助標準，滿口掉得只剩1顆牙也沒錢裝假牙，平日不敢出門見人，咀嚼困難也無法正常飲食，身心極度受創，讓人心疼不已。

根據牙醫師說，一般人缺3到5顆牙就會影響消化系統，咀嚼及味覺功能，更何況是缺這麼多顆牙；不但會使臉部變型，還會造成生活作息、心情上的重大影響。李麗華希望政府放寬老人假牙補助門檻，讓政策更彈性與人性。

市長林佳龍表示，市府推動「老人裝假牙」經費補助計畫，4年來共幫助4萬5000名長輩裝假牙，規定65歲以上長輩可申請補助經費，是因符合一般對「老人」年齡的定義；未來會檢討放寬補助標準，如真的有需要會研議納入補助範圍。

(中時 )

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