兒子曾治豪闖星路 老爸賀一航放他自生自滅

兒子曾治豪闖歌壇，賀一航給予60分。（圖片提供中視）

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中時

賀一航日前上《冰冰Show》錄影，談到兒子曾治豪最近踏入演藝圈，也在歌唱比賽表現活躍，他表示，看到那麼多星二代闖演藝圈，「很怕兒子被冠上靠爸族」，所以從小便跟兒子說：「如果你是一顆星星，你在牆角就會發亮」，不需要老爸特別幫忙，既然他對唱歌有興趣，就讓他自己去闖看看，「但我也跟他講，不要以為我可以幫你出專輯，若你是塊料唱片公司就會主動找上門，但如果你不是這塊料，就表示你不適合這圈子」，兒子也因聽了他的一席話，每次上節目比賽，都會很認真，看著兒子的表現，賀一航也打了60分給予肯定。

賀一航表示，看到不少星二代闖演藝圈，一不小心就會被放大檢視，所以兒子曾治豪自2009年參加《星光大道》比賽開始，「我就放他自生自滅，讓他自己去闖，從不過問他的事」，父子倆即使在家也不會討論工作，但還是會偷偷問工作人員，有一次他跟兒子說：「你還蠻爭氣，並沒有捅簍子，也沒被別人講你是靠爸族，這樣其實蠻好的！」

身為人父的他表示，不希望兒子被放大檢視，從《星光大道》開始到現在為止，「我要求他講話、態度都要謙虛有禮貌，到現在他也習慣了」，賀一航慶幸兒子在演藝圈9年很安分守己，「我很怕星二代被討厭，所以一直以來我把他壓得很低，因為你爸沒有什麼了不起！」

(中時 )

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