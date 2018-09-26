俄羅斯首發踩線團28日抵達 主要造訪海灣行程

2018年09月26日 17:16 中時 王思慧

為把握外交部試辦俄羅斯民眾來台免簽良機，交通部觀光局與圓山飯店等國內業者合作，自9月底開始，將陸續接待4團來自俄羅斯的業者及媒體，首發團來自海參崴。觀光局表示，這次造訪福隆、日月潭、墾丁及太魯閣等。

觀光局表示，配合俄羅斯旅客對沙灘陽光及度假氛圍的喜好，並展現台灣獨特的美麗及風情，分別在9月28日、9月29日、10月10日及11月13日，特地安排參訪獨特地質景觀的東北角海岸及擁有黃金沙灘的福隆、感受日月潭的湖光山色波光瀲灩、在高雄愛河畔悠閒漫步、擁抱海天一色的墾丁。

走訪西半部後沿著東海岸迎向湛藍壯闊的太平洋及鬼斧神工的太魯閣，加上原住民部落文化展演、台灣的美食饗宴、登上101觀景台俯瞰都會台北等環台行程，集台灣海岸、沙灘、自然、人文、都會等豐富多樣風貌，預計每一團都會待上8天左右。

為了解俄羅斯業者對台灣旅遊產品的需求，爭取俄羅斯旅客來台旅遊，觀光局同時規劃參訪行程後俄羅斯與台灣業者交流會，提供台俄雙方媒合機會。看好俄羅斯新興市場，台北圓山大飯店、日月潭涵碧樓、日月行館、高雄圓山大飯店、墾丁福華渡假飯店及凱撒大飯店、台東知本老爺酒店、花蓮理想大地渡假飯店及有熊的森林Villa、台北六福萬怡酒店等台灣飯店業者，共同參與接待俄羅斯邀訪團，展現台灣人的好客與熱情。

觀光局期望透過業者交流互相了解，努力營造俄羅斯旅客喜愛旅遊環境及提升景點品牌知名度，讓台灣做好迎接國際新興潛力旅客的準備。

(中時 )