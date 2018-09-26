中科推動安全環保 工安出擊、安全沒問題！

中科管理局、勞動部勞安所、勞動部職安署、園區公會、台中市勞檢處及中科工安促進會、勞動部職安署中區健康中心共同打擊職災。（盧金足翻攝）

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學生共同參與預防職業災害的闖關體驗活動。（盧金足翻攝）

中科「107年度工安研討會暨安全衛生主題展」，由中科管理局、勞動部勞動及職業安全衛生研究所、台灣積體電路製造股份有限公司十五A廠及台灣科學工業園區科學工業同業公會共同主辦，活動儀式以高舉象徵零職災的職安光劍，一起擊敗職災危害惡魔，宣示「工安出擊、安全沒問題！」

中科管理局長陳銘煌表示，中科管理局開創中部科學園區高科技產業的發展新局，重視提升園區廠商的安全衛生自主管理能力，並獎勵園區推動安全衛生績效優良單位及人員，也頒發感謝狀，感謝中科園區工安促進會各家族領導廠商。

陳銘煌也期勉園區廠商，建立良好的安全衛生管理體系，落實各項安衛措施，預防危害勝於事故發生後的處分，管理局團隊能加強宣導及輔導，讓園區廠商從業人員都能安全、健康的工作、產業蓬勃發展。

勞動部職安署署長鄒子廉受邀擔任開場講座，肯定中科園區是「領導支持」、「全員參與」，創造安全衛生健康的推動典範，分享科技業職安衛問題與對策，強調優質安全的勞動力是企業發展的關鍵、本質安全及系統管理是企業與勞工雙贏的策略核心。

該展示活動也號召中科實中及園區附近的學生共同參與，藉由系列闖關體驗活動，包括感電預防、化學品危害、局限空間、高架防墜體驗、噪音危害預防等體驗，以寓教於樂的方式，使參與者在互動中獲得最新安全衛生知識。

(中時 )

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