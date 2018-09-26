羽球》美國大叔50歲出道 61歲仍戰沙場

美國大叔福格提50歲出道，至今61歲仍戰沙場。(摘自網路)

友善列印
中時電子報

韓國羽球公開賽昨日混雙資格賽出現一場讓全場球迷驚奇不已的比賽，那就是現年61歲的美國爺爺級老將福格提(Mathew Fogarty)和出生於祕魯的美籍華裔球員鐘蕊(Isabel Zhong)聯手出賽，而對手就是台灣選手李芳任和張莘恬，台灣組合只花22分鐘就以兩個21比12贏得比賽。

頂著花白頭髮站上比賽場上的福格提，1956年10月30日出生，雖然小時候就喜歡上羽球，但因為身體狀況不佳而不得不放棄，一直到40多歲才重新拾起球拍，但等到2003年取得比賽資格的時候美國羽球協會卻以他年紀太大為由而拒絕，當年他47歲。

不過，福格提並沒有放棄，仍持續以圓夢為前提而努力，2006年福格提終於拿到世錦賽入場券，這次美國羽協無法拒絕，福格提不但圓了夢想，而且還展開了一次又一次的神奇旅程。

50歲出道的福格提，2006年第一次參加就進入48強，當年23歲的林丹奪得生涯第一座世錦賽冠軍。

福格提在世錦賽的最佳成績是2010年的32強，他在2014至2016的3年期間非常活躍，分別在2014年的泛美錦標賽拿到男雙第三名，2016年又在美國公開賽獲得男雙亞軍，去年在墨西哥公開賽得到混雙第三名。

福格提的國際賽成績雖然不顯眼，但目前已61歲的他仍在球場上奮戰不懈，他的這份努力與堅持還是讓不少年輕球員感佩不已。

(中時電子報)

MLB》太空人美西登基 連兩年百勝… 中職》伯納有與史耐德聯絡 「他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。