羽球》美國大叔50歲出道 61歲仍戰沙場

2018年09月26日 17:16 中時電子報 黃邱倫

韓國羽球公開賽昨日混雙資格賽出現一場讓全場球迷驚奇不已的比賽，那就是現年61歲的美國爺爺級老將福格提(Mathew Fogarty)和出生於祕魯的美籍華裔球員鐘蕊(Isabel Zhong)聯手出賽，而對手就是台灣選手李芳任和張莘恬，台灣組合只花22分鐘就以兩個21比12贏得比賽。

頂著花白頭髮站上比賽場上的福格提，1956年10月30日出生，雖然小時候就喜歡上羽球，但因為身體狀況不佳而不得不放棄，一直到40多歲才重新拾起球拍，但等到2003年取得比賽資格的時候美國羽球協會卻以他年紀太大為由而拒絕，當年他47歲。

不過，福格提並沒有放棄，仍持續以圓夢為前提而努力，2006年福格提終於拿到世錦賽入場券，這次美國羽協無法拒絕，福格提不但圓了夢想，而且還展開了一次又一次的神奇旅程。

50歲出道的福格提，2006年第一次參加就進入48強，當年23歲的林丹奪得生涯第一座世錦賽冠軍。

福格提在世錦賽的最佳成績是2010年的32強，他在2014至2016的3年期間非常活躍，分別在2014年的泛美錦標賽拿到男雙第三名，2016年又在美國公開賽獲得男雙亞軍，去年在墨西哥公開賽得到混雙第三名。

福格提的國際賽成績雖然不顯眼，但目前已61歲的他仍在球場上奮戰不懈，他的這份努力與堅持還是讓不少年輕球員感佩不已。

(中時電子報)