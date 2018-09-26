盧廣仲霸氣欲奪2金鐘「想不到什麼理由不拿」

2018年09月26日 17:20 中時 洪秀瑛

盧廣仲今年拿到金曲獎的年度歌曲、作曲人獎。（洪秀瑛攝）

盧廣仲在《花甲》的演出廣受喜愛。（洪秀瑛攝）

盧廣仲今年以《花甲男孩轉大人》雙料入圍金鐘男主角、新進演員獎，他今受訪表示，2個獎都想拿，「因為大家都會很開心，家人、劇組、朋友、管理員啊，想不到什麼理由不拿」。

他去年頒獎給蔡振南，今年希望延續這個好運，巧合男配、女配也各有兩個《花甲》的演員，包括蔡振南、劉冠廷、謝盈萱、江沂宸，自己人對打，他說手心手背都是肉，今特別向評審喊話，希望這兩個獎項都給兩個人，「生雙胞胎的概念」。

今年準視帝對手都是實力派演員，盧廣仲說平常不太看劇，沒有看過其他演員的作品，但中秋節回台南時，阿公拿中國時報的分析報導給他看，有稍微了解其他對手的實力，覺得能跟他們一起入圍很榮幸；也透露阿公有IG，粉絲人數近2000，粉絲常和阿公分享他的動態消息。

面對即將到來的金鐘獎，他心情不緊張，比較期待和《花甲》劇組在金鐘獎頒獎典禮再相聚，《花甲》劇組屆時會有紅毯「dress code」，他笑稱，拿不到「紅毯第一帥」，拿「紅毯最佛系」應該比較有機會。

他回想拍這部戲的點滴，最困難的是體力，當歌手時，他作息正常，拍這部戲的時候因為戲份重，曾累到腦子當機，就頭對著他，他竟可以秒睡。印象最深刻的是，導演瞿友寧找到的祖厝場景讓他很有感覺，好像回到鄉下老家，能立刻投入情感。

《花甲》中和許多前輩合作，他說和蔡振南對戲，對方都告訴他「做自己」，因為蔡振南的指導，「加上看南哥的表演方式，我沒受過科班訓練，所以憑直覺詮釋我的角色、憑生物本能理解角色」。他也喜歡戲裡「堂弟」劉冠廷的演出，「他就像我在鄉下認識的某個兄弟一樣，和他對戲很輕鬆自在」。

他和這些前輩合作，每天像上課，「尤其龍哥（龍劭華）很厲害，我在片場沒看過他拿劇本，超級佩服，看他這樣，我也就更加認真」。會再拍戲？他說拍完這戲已經1年了，「肝差不多養好了」，不過他明年4月在小巨蛋有演唱會，目前先把重心放在音樂上。

(中時 )