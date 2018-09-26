獨／巡演7個月喊停！林俊傑坐陣《夢想3》吸金2.1億

JJ一連三晚在紅磡開唱。（JFJ Productions提供）

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JJ一連三晚在紅磡開唱。（JFJ Productions提供）
JJ一連三晚在紅磡開唱。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）的聖所巡演三月起跑至今約7月，剛結束三場香港站演出的他，月底完成第30場紹興站、今年最後一場演出後將暫告一段落，專心準備即將開錄的浙江衛視節目《夢想的聲音》第三季，傳JJ以4500萬人民幣（約2.1億台幣）三度坐陣該節目，與胡彦斌、譚維維、王嘉爾受邀擔任導師，預計10月2日在紹興首錄。

JJ香港站25日最後一晚，最大彩蛋莫過於趕到現場欣賞的陶喆，JJ看到陶喆難得現身欣賞，邀即興創作《叉燒包》歌詞，陶喆唱著「叉燒包啊~JJ好中意吃叉燒包」 ！JJ笑唱「我中意蝦餃~蝦餃」，將各式美味港式點心唱入歌詞，笑翻觀眾；JJ隨後逗趣表示之後要把這首歌收錄在彼此專輯中，陶喆笑說：「沒想到我們的第一次合作就是在說食物，你知道我是沒有吃晚飯就來看你的演唱會嗎？你越唱我越餓。」為了補償陶喆餓肚子力挺，JJ彈起吉他獻唱陶喆的〈找自己〉。

對於陶喆到場力挺，JJ表示事前兩人完全沒彩排過、甚至沒告訴對方將在節目中邀合唱；JJ透露自己剛出道時，陶喆的每一張專輯自己都會唱，陶喆的音樂也影響自己的創作，兩大天王現場即興合作讓滿場觀眾直呼太幸運！

JJ連續三晚演出吸引不少藝人到場支持，除了第一天《延禧攻略》的女主角吳謹言，最後一晚更是星光熠熠 ，包括去年力邀JJ為自己新專輯創作的莫文蔚，久未露面的鍾鎮濤夫婦、草蜢蘇志威、香港演員林家棟、阮兆祥，何超蓮等人都坐台下欣賞。

(中時 )

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