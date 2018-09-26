中職》伯納有與史耐德聯絡 「他還沒回到家」

2018年09月26日 17:29 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

中信兄弟教練史耐德（Cory Snyder）上週因老家附近發生大火而緊急返美，代掌兵符的伯納（Scott Budner）26日賽前表示，他一直都有跟史耐德聯絡，且史耐德目前也尚未回到家中。

史耐德因美國老家猶他州發生森林大火，家人撤離家園避難，他決定先回國陪伴家人，由伯納呆任代理總教練，伯納表示，他一直都有跟史耐德聯絡，史耐德目前還沒回到自己的家，不過他的家也還有被大火波及到，但是因為現在煙仍然太大，所以他跟家人都還在等待。

上週中信打出1勝4敗的戰績，26日賽前與Lamigo勝差來到5場，且Lamigo桃猿已點亮下半季魔術數字M9，黃衫軍本季若想闖進年度總冠軍戰就得下半季封王或是脫離年度勝率墊底的窘境，才有機會一拚總冠軍戰門票，而目前看來兩者都有不小難度。

目前中信年度為4成02、排名第4，富邦則為4成40、排名第3，以下半季來說，中信目前排名第2，與首位Lamigo有5場勝差，不過伯納對此表示：「球員在場上不可能一直想說，我們要贏過富邦、或是Lamigo，或是想說下半季要拿冠軍，如果我們在場上一直想這些就無法專注在比賽上。」

伯納透露，這是職棒，沒有魔法策略，基本上就是一場一場來，「我們要贏就要表現好一點，Lamigo是1支很好的球隊，但是我們也要試著表現更好一點擊敗他們、擊敗各個球隊。你必須專注每天的比賽，把所有精力投注在那場比賽上面，才可以達到目標」伯納說。

(中時電子報)