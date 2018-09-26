影》300K強投他最狂 被敲150安史上最少

國民王牌投手薛爾瑟在第7局達成單季300K，揮手向主場球迷致意。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
薛爾瑟對馬林魚先發7局失1分，拿下本季第18勝。（美聯社）

經過10球周旋，最後以一記85哩的刁鑽滑球讓馬林魚外野手狄恩（Max Scherzer）揮棒落空，國民球場在這一刻暫停了比賽，全場觀眾起立歡呼致敬，為國民王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）本季的第300K喝采，他也揮手致敬。

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薛爾瑟26日對水手先發7局，只被擊出5安、沒有四壞，失掉1分，幫助國民以9比4勝出，拿下本季第18勝，且10次三振剛好達成里程碑，成為自2002年的「血襪強投」席林（Curt Schilling）以來，首位單季飆出300K的右投手。

這是薛爾瑟生涯第82次、本季第18次飆出單場兩位數三振，更驚人的是，他被敲的安打僅有三振數的一半（150支），這是單季300K投手的最佳紀錄。舊紀錄為「神之右腕」佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）在1997年的158安。

「我當然想達成這項紀錄，很多隊友都在討論這個里程碑，我也真的想在主場達成。」薛爾瑟說：「粉絲給予我不可思議的支持，他們的瘋狂激發我額外的腎上腺素，有他們在背後挺我的感覺非常的棒。」

薛爾瑟此役需要10K，被問到如果還沒達陣，會不會考慮換投，國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）開玩笑說：「如果我不想活了的話…」

「他今天需要10次三振，這是一個不可思議的成就，我很高興能夠參與其中。對於他我沒辦法有更多肯定了，他是個贏家以及真正的冠軍。」馬丁尼茲說。

(中時電子報)

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