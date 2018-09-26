來台灣這當「小海女」！嘗尚青九孔、賞360度無敵海景

2018年09月26日 17:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

喜歡看日劇、韓劇的朋友，對日本、韓國的「海女」文化應該不會太陌生，看海女下海補海膽，看碧海藍天真是一大享受！然想不到在台灣貢寮春天時，你也可以化身超萌「小海女」，跟著海女下海體驗採集石花菜，還能賞美麗石頭屋、美味九孔海鮮料理，更難得的是有360度無敵海景讓你IG打卡拍照不手軟！

貢寮桃源谷草原可看360度無敵景色。（本照片由部落客旅行履行中授權提供）

秋冬除了吃螃蟹，可別忘了還有貢寮的九孔！貢寮更是臺灣九孔產業發源地，也是全國唯一的潮間帶養殖九孔、鮑魚的地方，曾經創造一年 20 億元的產值，占全球養殖鮑魚8成以上，可是當時的臺灣之光！透過地方協會的導覽，不僅除了體驗九孔、鮑魚海鮮大餐，聽養殖戶、船主細說與海洋共存的苦與樂，春天時節還有機會化身海女，跟著海女下海體驗採集石花菜，親身體驗海女的辛苦與海洋文化。

想聽九孔的前世今生、九孔業者的繁榮與辛酸故事，那麼走一趟貢寮吧！（本照片由部落客旅行履行中授權提供）

貢寮澳底漁港是東北角主要海鮮集散地，春夏有苦蚵仔、煙仔虎、鯖魚、四破魚，秋冬有白毛、黑毛、烏格、象魚（臭肚）、鯊魚與鮪魚，而四季不同的石花菜、紫菜、髮菜等更是隨手可得，保證一年四季嚐海味嚐過癮。

桃源谷大草原，是一大片綿延三公里的廣闊草原，至今仍可見牛群漫步於草原谷地。（本照片由部落客旅行履行中授權提供）

《論語‧雍也》說：「仁者樂山，智者樂水。」想感受貢寮的山林之美，一定要來一趟桃源谷大草原！位於新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮交界處的桃源谷大草原，是一大片綿延三公里的廣闊草原，早年農家牧牛之地，至今仍可見牛群漫步於草原谷地。

來到貢寮，記得看看「石頭屋」！石頭屋是東北角漁村的代表建築，其中貢寮卯澳漁港的石頭厝是「就地取材」最佳典範，石材來自海岸的砂岩，屋架取自後山的竹材，屋頂在過去多以野生茅草鋪成。由石材加工的精緻及石砌的形式，就能看出屋主的經濟能力。

若是還想運動身體，也有不少步道能選擇！「草嶺古道」是先民開闢淡蘭古道的其中一段，目前最為人知的是從新北市貢寮區遠望坑到宜蘭縣頭城鎮大里間的山區路徑，全長8.5公里，秋天時漫天白色芒草翻飛，煞是美麗；雞母嶺步道（楊廷理古道）是清代淡蘭古道百年路徑系統之一，連接北路燦光寮古道－雞母嶺－打鐵寮至新北市貢寮、澳底，沿線水梯田層層疊疊，是最大特色，值得遊客細細體驗!

(中時電子報)