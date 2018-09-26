屏47線拓寬工程開標 議員蔣月惠再率團抗議

2018年09月26日 17:38 中時 林和生

針對屏47線道路拓寬工程，屏縣府祕書長邱黃肇崇（中）與相關業務局處長親說分明。（林和生攝）

屏47線道路拓寬工程26日進行公開招標，預計將原本5米巷道拓寬至12米，屏東縣議員蔣月惠認為道路設計明顯超出用路人流量，質疑是圖利鄰近地下工廠，因此聚眾到屏東縣政府前舉布條抗議，最終因投標廠商家數不足而流標，她聞訊後直呼太開心了！

蔣月惠表示，屏47線鄰近前進社區及大洲社區，社區最大特色就是地下工廠林立，多年來為住戶帶來空氣、水及噪音等汙染，加上每天進出的大型車輛，更讓老人及小孩走在路上都提心吊膽。

近期縣府打算花費1.7億元，將社區道路拓寬至12米，乍聽之下感覺特別照顧社區居民，但蔣表示，12米寬的道路顯然不是一個社區所需規格，如果不是特地給地下工廠大型車輛使用，那誰會行經至此？加上道路拓寬後吸引更多車流，車速加快，讓居民陷入險境。

屏縣府祕書長邱黃肇崇強調，屏47線拓寬工程主要是將車流引導向南至189線，便能避開社區，還給居民行的安全；預計民國109年辦理完畢，未來將擇期依採購法再次公開招標。

另蔣月惠也針對屏東市公勇路拓寬徵收補償提出質疑，認為徵收土地總共有48筆，但單價補償金各有不同，且其中部分公有地被徵收，認為是公款左手出右手進；邱黃肇崇則解釋，每筆土地市值不一，補償金本有差別，且徵收僅少許是台糖地，其他多為私人土地。

(中時 )