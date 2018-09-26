為救受虐童不眠不休 新竹企業團體警友會慰勞員警社工

智邦文教基金會執行長黃國修帶著150碗甜品送到社會處。（徐養齡翻攝）

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宣明智慰勞基層派出所員警們。（徐養齡翻攝）

新竹市3歲男童受虐案引起各界關注，事發後，第一線社工人員及警方不眠不休處理，卻遭部分網友曲解未積極處理，不少人為這群英雄們抱屈，知名企業及警友會26日分頭慰問社會處及派出所，溫暖每顆基層員工的心。

智邦文教基金會執行長黃國修帶著150碗甜品送到社會處，分享給勞苦功高的社工們，知名店家「Like.8」也送上熱呼呼的雞蛋仔，不少民眾也自發性贈送鮮花和甜品，以具體行動力挺第一線社工。

長期擔任警友核心的企業家宣明智，今也親赴派出所慰問處理虐童案的基層員警們，宣感念警方除了忙於平日例行勤務，處理民眾疑難雜症，遇到家暴受虐案更發揮人民保母精神，守護被害孩子的安全。

社會處副處長魏幸雯表示，感謝各界的關懷，社工的工作環境壓力高，風險也高，但同仁們投入預防、培力到保護等工作，秉持無私付出的精神及高度使命感，「這也是社工最可愛的地方」。

文華派出所這次受理兒虐案，遭受部分不清楚實際狀況的網友大肆謾罵，甚至出現人身攻擊，所長徐念陽昨也語重心長在臉書PO文，逐條說明網友誤解的事項。徐也認為，警方在對話上需要多一點技巧，讓民眾更信任警方，也希望網友停止不實爆料。

(中時 )

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