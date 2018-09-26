選舉文宣紀念品塞郵箱　是製造垃圾還是貼心？

2018年09月26日 17:37 中時 楊樹煌

選舉季節，各家戶郵箱或門縫，經常見可見被塞滿選舉文宣品，效果如何不知，但最近已見有人在臉書社團PO文，怒批簡直是製造垃圾，不過也有人反是滿心歡欣，因為這些文宣品，雖然價值不高，卻都蠻實用，人不在，還記得放在郵箱或門縫，很貼心。

隨著選舉日近，各參選人無不加緊腳步，分赴各家戶進行掃街拜票，除當面握手請託支持，並也不忘附加選舉文宣品，增加選民印象；碰到公寓大樓或選民不在家，助選人員怕漏失宣傳機會，索性就在各家戶郵箱或門縫中，隨手夾放文宣品，期讓未碰面的人家，返家時能看見。

由於此次選舉，從基層村里長、鄉鎮市民代表、縣市議員至縣市長都有，參選人又多，以致常見不少人家的郵箱都被塞得滿滿，甚至被塞爆現象，文宣品有傳統面紙、口罩、個人選舉傳單、便條紙、菜瓜布、牙線棒和原子筆等等。

難怪連日來，有不少鄉親就在地方臉書或社團PO文，怒批這些候選人簡直是在製造垃圾與髒亂，甚至有政治立場不同的還口出惡言，直接點名怒罵夾選舉文宣品的候選人，把垃圾直接插置在家門口或郵筒，是要強迫推銷？甚至有人還直接打電話給候選人競選總部，要他們馬上來把垃圾收走。

不過也有人反持樂觀態度看待，指知道該戶人家不在，不忘把實用的文宣紀念品留下，讓走過留下痕跡，也讓他們知道有誰來拜訪過，很不錯；雖然各人反應不同，不過不管是何種形態出現，總是反映出當前的社會形色與不同人性的一面。

(中時 )