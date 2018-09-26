《中時晚間快報》呂秀蓮批蔡用人不當 政府太多官派人員

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綜合報導

◎呂秀蓮批蔡用人不當 政府太多官派人員

前副總統呂秀蓮今日接受專訪，批評目前蔡政府搞了太多官派人員，政務官太多是嚴重問題，並蔡英文上任後的政績已成綠營縣市候選人的非戰之罪。目前整個國家亂七八糟，大敵當前國家仍陷入藍、綠惡鬥，民進黨再囂張傲慢下去只會自毀前程。

◎美國此時宣布對台軍售 專家推測：防有心人炒作

美國宣布出售價值美金3億3千萬元的軍備給台灣。熟悉雙邊軍事來往的人士指出，美國挑選在此時宣布，是為了避免有人心士在美台國防工業會議期間藉機炒作。

◎外勞家庭空窗補助 最快年底實施近3萬戶受惠

勞動部今宣布就業安定基金將補助衛福部所提的「外勞家庭喘息服務」，預計將有2.8萬戶家庭受惠，最快將在今年第4季實施。未來只要符合對象的家庭，在外勞返家、休假時都可申請服務，不會出現無人照顧的狀況。

◎JJ揪陶喆合唱這首歌 兩人愈唱愈餓

林俊傑（JJ）的「聖所」演唱會香港站25日最後一晚，最大彩蛋莫過於趕赴現場欣賞的陶喆，JJ在台上一看到陶喆，立刻開心邀合唱〈叉燒包〉，陶喆笑說：「沒想到我們的第一次合作就是在說食物，你知道我是沒有吃晚飯就來看你的演唱會嗎？你越唱我越餓。」為了補償陶喆餓肚子力挺，JJ彈起吉他獻唱陶喆的〈找自己〉。

(中時電子報)

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