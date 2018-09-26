鍾情詩聖 宇文所安：我對杜甫情有獨鍾！

2018年09月26日 17:47 旺報 李侑珊

唐獎漢學獎得主宇文所安26日在座談會直說：「我就是對杜甫情有獨鍾！」但中文擁有大量文學經典，學習及研究大不易，再加上古代中文與現今白話文的文字邏輯不盡相同，現代人要讀懂唐詩，已無關乎簡繁體字的差異，華人學子學習同樣要花很大的力氣，才能領略杜甫詩作之美與其義。

第三屆唐獎大師論壇本周起在全台舉行，宇文所安26日在台灣師範大學舉行座談會，由中研院副院長黃進興主持，邀請到中研院新科院士鄭毓瑜、中研院中國文哲研究所所長胡曉真、台師大國文系教授徐國能與談，吸引大批師生到場聆聽，將師大講堂擠得水洩不通。

宇文所安提到作研究的態度，即在他的認知中，沒有一個作者能以單一特質來描述或定義，因此他最討厭的單字就是「傳統」，「講傳統，好似將一切都蓋棺論定」，學習與研究便失去彈性空間，因此他若讀到「詩佛」王維的詩作，便會藉機探究佛學，以領略文學研究應「從小開始」，即從文本細節著手研究。

宇文所安對中國古典詩歌情有獨鍾，其中特別推崇唐詩及「詩聖」杜甫，而杜甫作為唐代現實主義詩人，其著作以弘大的社會寫實著稱，其詩作具有強烈的時代性，對唐代社會、政治有著深刻的描述。

「每次找尋研究主題，都能獲得與杜甫詩作相互呼應的題材，我就是喜歡杜甫，原因就是這麼簡單。」宇文所安提到，翻譯工作並不容易，文學翻譯工作做得好，關鍵在於能否忠於原著，而杜甫詩作顯示對唐代社會面的寫實觀察，「他的作品是非常嚴肅的，同時穿插典雅與通俗的文學元素，一定要能確切掌握，才能傳達其作品風格。」

在座談開放問答時，現場有人問及大陸使用簡體字，是否會影響唐詩的傳承？宇文所安表示，唐代漢文與宋代漢文已不相同，即唐詩使用的文字，宋代人也難以理解，現在的人讀詩要先看白話翻譯，也沒有什麼關係，畢竟語言在朝代更迭之間，已出現很大的變化。

台灣師範大學國文系教授徐國能表示，詩歌教育作為儒家教育的核心，宇文所安以嶄新的研究視野，重新思考中國古典詩歌，並在西方世界推廣中國古典詩歌教學，甚至力推詩歌教育普及化，將杜甫近1400首尚存於世間的詩作譯為英文，其研究貢獻別具價值與意義。

(旺報 )