嘉義失竊機車在台中找到 車主訝異：老車還能騎到台中？

2018年09月26日 17:51 中時 黃國峰

有這麼好康？ 男子騎乘輕型機車搖晃，遭春社派出所員警攔查，意外發現所騎機車是贓車，有竊盜前科的鐘男慌張表示是其朋友缺錢花用，用1000元代價租給他無限期使用，但又交代不出其朋友身份，全案詢後依觸犯竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

中市警局第四分局春社派出所員警李作安、李俊德日前下午5時30分許在向上路五段發現有竊盜前科的56歲鐘男騎輕機車，搖搖晃晃的，於是實施攔查，但鐘男神色緊張，辯稱該機車是友人阿宏以1000元代價租給他的，而且還說用多久都可以，但員警查出該機車早在八月底就已經報失竊，鐘男聽後神色慌張直說「哪有可能！我朋友沒跟我說！」員警請他說出阿宏資料，他又說不出來，懷疑是推託之詞，全案詢後依觸犯竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

鐘男向經方表示，他是在嘉義火車站認識阿宏的街友，阿宏因缺錢，同意以1000元現金為代價，將機車借給他無限期使用，今早才從嘉義騎到台中來，完全不知道這車是偷來的。

警方隨後通知車主來領車，車主一聽到自己的機車竟然被騎到台中還被警方找到，直呼不可思議「我那輛老車已經18年了，還可以騎到台中喔！沒有壞嗎？」，對於員警積極尋獲失車，表示相當感謝，但對於18年老車還要騎或運回嘉義感到相當頭痛，最後決定把車牌拔走辦報廢，機車則請警方代為回收處理。

(中時 )