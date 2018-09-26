Jolin為它「泣不成聲」！部落客揭天后私下暖心舉動

莫莉（右）圓夢與偶像Jolin合照。（翻攝莫莉臉書）

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蔡依林參與巴黎時裝週。（翻攝蔡依林微博）
蔡依林參與巴黎時裝週。（翻攝蔡依林微博）

蔡依林（Jolin）近日受邀出席Gucci春夏時裝秀，她一頭80年代的大捲髮現身秀場特別吸晴，照片曝光後，不少網友開玩笑指Jolin的造型像極了逛菜市場的太太，Jolin不僅高EQ自嘲「買完了」，活動結束隔天還搞笑發文：「一早醒來發現... 最愛的捲捲頭離我遠去，泣不成聲這樣！」再度展現天后大器風範。

蔡依林此行到米蘭、巴黎參加時裝週，除了工作、看秀，根本沒時間到其他景點逛逛；受訪時，她謙虛表示自己是抱著小粉絲的心態參與此次大秀，其實時裝秀現場有一位Jolin的鐵粉，看到偶像時一度激動得說不出話來！這名鐵粉曾是《大學生了沒》的班底莫莉，近年轉型成為時尚部落客的莫莉，她投入半年積蓄，自己申請秀票，勇闖巴黎、倫敦、米蘭及紐約時裝周，這次終於圓夢見識Gucci大秀，還遇見偶像Jolin蔡依林。

莫莉感性表示：「她是很多人的偶像，她也是很多人各方面的指標，但對我而言她真的是我大半個世界。」 透露自己當晚站在天后身旁，激動到當場變啞巴，然而Jolin絲毫沒有天后的架子，莫莉說：「面對媒體訪問一個個認真細心應答，面對我這個NoBody她依然熱情又親切，還說我穿得很Gucci很棒，讓我倍感溫暖。」

莫莉最後還表示，在努力的道路上，影響自己最深的一直都是「傳奇」蔡依林，也是Jolin讓自己徹底領悟「如果你還沒成功就是你不夠努力，你必須把自己做到120分才能讓別人扣分」。

(中時 )

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