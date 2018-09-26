泰雅族運動會點燃聖火 福壽山天池起跑

耆老們點燃聖火，傳遞給7位聖火隊火炬手。（陳淑娥翻攝）

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全國泰雅族運動會將在和平區松鶴部落「和平運動公園」登場。（陳淑娥翻攝）

全國泰雅族運動會將於10月5、6日在和平區松鶴部落「和平運動公園」登場，平區公所26日清晨，在2500公尺高的福壽山農場天池前進行gaga傳統祈福儀式，耆老點燃聖火傳遞給聖火隊火炬手，象徵運動會正式起跑。

聖火儀式由頭目黃誠志擔任主祭，耆老蔡長管擔任副主祭吟唱古調，頭目楊德福進行「教神禮」；梨山里長黃元政及平等里長詹森等人也到場，全體泰雅族人也準備醃肉、紅豆糯米飯、麻糬表達對神的感恩。

泰雅族運動會聖火隊將由和平區長林建堂親自領跑，從和平區梨山起跑，規劃3天行程，從和平、大同、南澳、烏來、五峰、尖石、復興、泰安、仁愛共9個原民鄉(區)依續傳遞，9月28日返回和平區。

林建堂表示，經過祖靈指示，特別將聖火點燃地點選在最美、最高的福壽山天池，是泰雅族運動會有始以來最高海拔的聖火祈福，在聖火傳遞儀式當中，傳遞的不只是運動員的精神，更傳遞泰雅族綿延不斷的文化。

林建堂指出，此次傳遞給7位火炬手，因為「7」的泰雅族語是「比度」吉祥的意思，上帝造物用了6天，在第7天休息，其意義為「休息是為了走更長遠的路」，對運動會意義重大。

(中時 )

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