雲林縣》李進勇張麗善古裝登場 祭孔大典談教育

李進勇認為孔子思想是社會主流價值，更是社會安定的力量。（張朝欣攝）

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張麗善強調要重視倫理道德，不要倒行逆施。（張朝欣攝）

雲林縣長參選人李進勇與張麗善26日參加北港鎮武德宮祭孔釋奠大典，2人穿著漢服擔任獻祭官，張麗善強調要尊師重道、重視倫理道德，不要倒行逆施；李進勇則指出孔子思想是社會主流價值，更是1股安定社會的力量。

武德宮財神廟主祀五路財神，也供奉大陸國家級陶藝大師打造大成至聖先師神尊，26日祭孔典禮共有武德宮主委林安樂、雲林縣長李進勇、立委張麗善、北港鎮長張勝智、政大校長周行一以及各級學校師生上千人與會。

李進勇與張麗善穿著黃色古漢服、頭戴5色禮冠，分別擔任正獻官、分獻官站在不同的典禮隊伍前方，隨著台北孔廟樂長孫瑞金、音樂總監朱台竹、雅樂舞團團長劉必先的祭孔古樂，向大成至聖先師參拜致敬，過程莊重肅穆。

林安樂表示，祭孔大典不能無禮樂，因此特別斥資700餘萬元到大陸訂製編鐘、編罄等祭孔專用禮器與樂器，獻祭官的黃色漢服、5色禮冠則是依武財神降鸞指示所設計製作。

李進勇表示，孔子是中國歷史上非常偉大的思想家、教育家，對中華文化的影響至深且鉅，2000多年來形成社會1股主流價值，祭孔大典對於文化的傳承有很重大的意義，尊師重道的思想更是1股安定社會的力量。

張麗善則認為祭孔大典讓大家對師長充滿尊重，具有非常深化的教育意義，希望未來的教育政策，能夠將我們的教育向下扎根、重視倫理道德，不要有所偏頗甚至倒行逆施，這都是社會輿論所沒有辦法接受的。

(中時 )

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