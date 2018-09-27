毛小孩商機夯 寵物美容實習生業界搶著要

2018年09月27日 07:52 中時 張祈

花蓮高農畜牧保健科寵物美容實習課程，主任李佩昭（左）指導學生實作寵物耳朵清潔。（張祈攝）

花蓮高農畜牧保健科寵物美容實習課程，主任李佩昭（中）指導學生實作寵物耳朵清潔。（張祈攝）

過往農校畜產保健科已飼養家禽、牛、羊為主，為迎合市場需求，搶攻毛小孩市場，也開始飼養「寵物狗」，讓學生實際操作從飼養技術、寵物美容到獸醫助理，配合業師進入校園，並結合獸醫院合作，花農畜保科主任李佩昭說，毛小孩近年地位大幅提升，相關產業專業人才供不應求，連業師、獸醫院都主動要求學校「多提供點實習生」。

花蓮高農畜牧保健科擁有10公頃校內實習場域，飼養包括雞、鴨、鵝、牛、羊、豬、兔子及兩隻馬爾濟斯犬，近年來寵物美容課程逐漸受到重視，學校深化課程，從單一選修課程加深加廣至升學組及就業組，邀請業師進入校園，升級專業考場設備，打造宜花東唯一丙級美容寵物技術師證照考場。

教室裡的2隻「科狗」分別是11歲的熊大與2歲的奶茶，分別為業界寵物美容專業模特狗「退休」，及寵物美容店飼養過的犬隻，都有穩定的性格及專業的「被美容」經驗，保障學生學習安全，李佩昭說，也開放學生自備模特狗到校做練習。

實習課程自高二開始，高二學習學科知識，高三增加實作練習，李佩昭說，從基本的寵物認識下手，實作課程則包括修耳毛、清耳朵、寵物洗澡、吹乾，最後就是基礎修毛，每一項都需要耐心跟不斷練習，另外也包括獸醫助理的基本培訓課程，李佩昭強調，除了技術，更重要的還是要有耐心與愛心，這樣才能長長久久。

李佩昭說，獸醫助理為較專業的課程，除了搭配校內課程外，目前也有2家獸醫院「獨家」提供實習名額，讓有興趣的學生可以直接進入職場；寵物美容師目前證照只有丙級，學生畢業前就能拿到就業證照，進入職場後就能直接從助理做起，快的話2年成師，目前聽到最高的薪資是80k，只要能持之以恆，都是不錯的就業選擇。

(中時 )