重新詮釋王子復仇 明華園10月登歌劇院

明華園將於10月20、21日在台中國家歌劇院演出《龍抬頭》、《龍逆鱗》，精彩可期。 （林欣儀攝）

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明華園將於10月20、21日在台中國家歌劇院演出《龍抬頭》、《龍逆鱗》，精彩可期。 （林欣儀攝）

重現歌仔戲「連台本戲」的演出形式，知名歌仔劇團明華園將於10月中旬、接連2天在台中國家歌劇院演出由《王子復仇記》改編的《龍抬頭》、《龍逆鱗》，2部戲集結明華園四代演員，並以逆齡、超齡與凍齡方式飆戲。

《龍抬頭》、《龍逆鱗》描述由知名歌仔戲小生孫翠鳳飾演的秋宮還、陳勝在飾演的趙漏皆為皇室血脈，卻因不同原因流落到民間，之後又同時愛上寡婦菜販問清風，進而掀起一場身世風波、為復仇衍生的一連串故事中。

孫翠鳳形容，2齣戲雖描述的是王子復仇，但其中陳述許多、每個人心中的善良與恨，深入探討人性，每個人心中肯定都有不愉快，戲劇中可看出他們如何化解心中的不快、化解仇恨，並透過父子、手足與親人間的愛、怨與衝突窺視「復仇」的意義。

明華園戲劇總團團長陳勝福指出，2齣戲共動員60多名演員、分別飾演100多個角色，且是首度連續2天演出上、下2集，相當難得。孫翠鳳更強調，2齣大戲接連2天演出，對演員的體力與劇團經費、劇院來說都是一大考驗。

此外，陳勝福說，《龍抬頭》與《龍逆鱗》集結明華園四代演員，更特別的是，孫翠鳳的女兒陳昭婷在戲中飾演其母親、陳子豪則飾演其父親，可說是青年軍演員在劇中超齡演出。

(中時 )

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