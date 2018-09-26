韓國瑜自稱賣菜郎 洪耀福卻叫他賣膏藥的

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(本報資料照，林宏聰攝)

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜最近民調日漸逼近民進黨的陳其邁；民進黨秘書長洪耀福今表示，韓國瑜有如打拳賣膏藥的拳頭師傅，「看起來全部數，出來較量一下，就不行了。」

洪耀福說，拳頭師傅招式漂亮、虎虎生風，但沒有真功伕，叫出來把高雄的事情來談一下，筆畫兩下就會露底，韓國瑜的就像是「土咖（地上）掃」；但是陳其邁有很多扎實在地情感及經營，還有對未來發展的看法，這才是真槍實彈，不是花拳繡腿，現在是兩邊還未交鋒，大家都還在看熱鬧；不過對陳其邁來說，這是很好的考驗，不是輕而一舉贏得市長，才有威望，這對陳其邁是好事。

此外，對於近期的促轉會或關西機場事件是否影響民進黨選情，洪耀福表示，從民調來看，促轉會的事件的確催化藍軍團結，但綠營沒有鬆動，中間選民影響不大。因為地方選舉最後會回到地方狀況。

洪耀福說，如果促轉會事件影響很大，基隆、新竹、桃園是深藍選區就會有影響，但事後看民調，這些縣市長沒受到影響，領先幅度還拉大，像新北在促轉會事件之後黨中央也很擔心，但測了之後發現支持度是拉近的。

洪耀福也強調，各縣市不管再強再弱，各政黨都有基本盤，投票前兩個月一定會有地方拉近，這是選舉正常狀態。選舉就像賽馬，過彎會減速，直線會加速，有時接近、有時拉開，不用太對選前兩個月的民調過度膨脹或詮釋。

洪耀福表示，選舉要用有「獅子博兔」非贏不可的決心。各地方都是獨立的盤，國民黨說民進黨哪裡有危機，對民進黨來說是好事，充滿危機意識應付選戰。

(中時 )

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