公務機關約聘僱爭權益 政院：尊重各機關修法評估及立院修法

友善列印
中時

全國公務機關約聘僱人員權益促進會今天號召逾300人，集結在立法院外陳情，希望能納入《勞基法》，獲得最基本的保障，且計算標準應回溯至民國84年前的年資。行政院發言人Kolas Yotaka表示，相關問題事涉銓敘部及行政院人事行政總處，不是政院能決定，行政院要尊重考試院銓敘部及行政院人事行政總處的修法評估與立法院的修法結果。

政院說明，民國58年通過的「聘用人員聘用條例」第六條，即明文規定聘用人員不適用奉給法，也就是沒有退休金，民國61年發布的「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」第9條，規定約僱人員不適用俸給、退休、撫卹等相關規定，同樣沒有退休金，所以今天的陳情者當年受雇於政府時，即知道依法，自己將沒有退休金。

政院表示，直到民國84年，銓敘部再發布「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」，才讓約聘雇人員擁有比當年的勞工更優渥的退休金計算公式，包括受雇者自提6%，政府負擔6%，並且加上一度高至7%利率所茲生利息。

Kolas說，若在民國84年以前受雇於政府的聘用與約僱人員，要求政府無條件納入累計年資併計退休金，此訴求只有修法才能解決，行政院將尊重主管機關包括考試院銓敘部及行政院人事行政總處的修法評估與立法院的修法結果。

(中時 )

韓國瑜自稱賣菜郎 洪耀福卻叫他… 陳致中招待所酒女作陪 洪耀福：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。