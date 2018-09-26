公務機關約聘僱爭權益 政院：尊重各機關修法評估及立院修法

2018年09月26日 18:49 中時 張理國

全國公務機關約聘僱人員權益促進會今天號召逾300人，集結在立法院外陳情，希望能納入《勞基法》，獲得最基本的保障，且計算標準應回溯至民國84年前的年資。行政院發言人Kolas Yotaka表示，相關問題事涉銓敘部及行政院人事行政總處，不是政院能決定，行政院要尊重考試院銓敘部及行政院人事行政總處的修法評估與立法院的修法結果。

政院說明，民國58年通過的「聘用人員聘用條例」第六條，即明文規定聘用人員不適用奉給法，也就是沒有退休金，民國61年發布的「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」第9條，規定約僱人員不適用俸給、退休、撫卹等相關規定，同樣沒有退休金，所以今天的陳情者當年受雇於政府時，即知道依法，自己將沒有退休金。

政院表示，直到民國84年，銓敘部再發布「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」，才讓約聘雇人員擁有比當年的勞工更優渥的退休金計算公式，包括受雇者自提6%，政府負擔6%，並且加上一度高至7%利率所茲生利息。

Kolas說，若在民國84年以前受雇於政府的聘用與約僱人員，要求政府無條件納入累計年資併計退休金，此訴求只有修法才能解決，行政院將尊重主管機關包括考試院銓敘部及行政院人事行政總處的修法評估與立法院的修法結果。

(中時 )