財務公司經營地下期貨 一年半非法吸金8千萬元

2018年09月26日 18:30 中時 許哲瑗

享悅財務顧問股份有限公司、挑替創意設計有限公司涉嫌經營地下期貨，短短一年半非法吸金高達8千萬元，新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官丁維志今（26日）上午指揮法務部調查局新北市調處展開搜索，兵分六路前往涉案人員住戶和公司，約詢被告和證人9人到案，查扣一輛賓利限量車款「GT SPEED」、保時捷等名車，預計晚間移送新北檢複訊。

據了解，楊男和魯男等人合夥經營享悅公司，由文男擔任操盤手，以每年可得最高利息48％、每口8萬3千元為誘因，再以「勝率極高、高額獲利」為噱頭，承諾下線人員可獲得些許佣金，讓投資者先「試試水溫」，一年之後再把錢和利息歸還，透過朋友拉朋友的方式，吸引不少投資客上門。

自2015年11月至今年5月，短短一年半，「享悅集團」和「挑替集團」代操期貨交易保證金金額約15億元，初估非法吸金共8千萬逾元。

新北地檢署日前接獲3名受害者舉發，今(26)日上午指揮法務部調查局新北市調查處偵辦，兵分六路前往涉案人員位於新北市、台北市等公司和住著搜索，查扣交易資料、本票、帳戶存摺、電磁紀錄等物證，約詢5名被告、4名證人共9人到案，查扣限量車款賓利GT SPEED、保時捷等相關資產，預計晚間移送新北檢複訊。

(中時 )