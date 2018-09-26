名醫江守山被控詐健保 最牛律師連續異議15次

2018年09月26日 18:35 中時 李文正

腎臟科名醫江守山遭東家新光醫院控告利用業務登載不實，偽造自己公司員工的病歷，告訴員工是員工福利，幫44人在新光從事健康檢查，害新光損失10萬多元，士林地院今開庭審理，傳喚陳姓、高姓、曹姓3人作證，他們先稱「忘記」，不知道自己有沒有胃潰瘍、血便等症狀，但法官提示監視器畫面，健保卡有在新光醫院有看診紀錄，但本人並沒有出現在診間。

檢察官起訴，江守山製作假醫囑，謊稱員工有胃潰瘍、血便等症狀，但實際上，卻告訴員工是公司福利，可以到新光醫院健康檢查，並詐取數千元不等，涉嫌業務登載不實、詐欺等罪。

士林地院開庭審理，檢方聲請傳喚陳姓、高姓、曹姓3名員工，江守山的辯護律師希望法院諭知，證人可能會讓自己身陷刑事訴訟，可以拒絕作證的權利，但法官問，是共犯還是幫助犯？辯護人回答：「希望法官提醒證人而已。」

檢察官提示病歷資料，3人均證稱不記得5年前發生的事情，自己有沒有看門診、有沒有血便、有沒有健康檢查，辯護人連續異議，檢察官問題還沒問完，辯護人以問題重複為由要求修改問題，審判長說：「你這樣異議下去，要開到晚上7、8點」、「異議來、異議去、有什麼意義！」光是第一位陳姓證人，辯護人總共異議15次。

最後審判長提示新光醫院的監視器畫面，指出當時健保卡在6點多使用，證人有沒有出現在候審間，3證人都說沒有，並稱是江守山公司的「員工健康檢查」、「人事部通知我去的」、「我只有在公司內跟江醫師說睡眠不好」，都沒有提到自己有胃潰瘍、血便等症狀，3名證人詰問2小時結束，審判長諭知10月24日續行審理程序。

(中時 )