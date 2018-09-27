新北》蘇貞昌拍肩拍肚 葉元之拍片諷作法粗暴

2018年09月27日 07:19 中時 王揚傑

國民黨新北市議員參選人葉元之自製影片，諷刺民進黨新北市長參選人蘇貞昌面對陳情時動作粗暴，心態傲慢。（王揚傑翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前在瑞芳接受當地里長陳情時，大力向對方拍肩拍肚，引發爭議。蘇貞昌事後雖數度道歉，但仍餘波盪漾，國民黨新北市議員參選人葉元之就在臉書PO出自製影片，示範政治人物接受陳情的三種做法，諷刺蘇貞昌的作法粗暴。

影片中的第一種作法是民代態度謙和親自接下陳情書；第二種是民代為趕行程，請助理代為接下陳情書，並指示妥善處理；第三種即是蘇貞昌拍肩拍度的畫面，諷刺意味十足。

葉元之表示，一般比較有格局的政治人物，遇到陳情時，為了展現風度，通常不是自己接下，就是請幕僚代收，回去再進行處理，很少看到像蘇老縣長這麼粗暴的做法。

葉元之說，蘇貞昌表現出的是權力的傲慢，口口聲聲說對基層里長很重視，給里長很多福利，但是遇到里長陳情，卻面露不耐，還動手搶陳情書，相當誇張。

葉元之指出，蘇貞昌事後的道歉也很沒誠意，雖然解釋有跟里長說「祝福、加油」，但是他的口氣和眼神，就像流氓在祝福別人不要被車撞一樣，語氣滿是威脅。

此外，葉元之分析，蘇貞昌選戰雖然用了很多年輕人喜歡的宣傳手法，但是在「拍肩拍肚」風波後，恐怕再多有趣的文宣，在選民的心中已經被扣分。

(中時 )