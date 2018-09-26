愛買周年慶4折起 千項商品滿499送100點

2018年09月26日 19:20 中時 郭家崴

愛買UCC原味綜合三合一咖啡14g x 25入，10月9日前原價169元、特價 99元。（愛買提供）

愛買舒潔香氛抽取衛生紙100抽 x 8包，10月9日前特價199元買一送一。（愛買提供）

愛買熊寶貝柔軟護衣精沁藍海洋香3.2L，10月9日前特價159元、第2件5折後每瓶119.3元。（愛買提供）

愛買SAMPO 49型聯網液晶顯示器EM-49QT30D，10月9日前原價1萬7900元、特價1萬2888元。（愛買提供）

愛買MyTravel星艦迷航旅行箱20吋，10月9日前原價1699元、特價1499元。（愛買提供）

愛買今（26日）起至10月9日舉辦周年慶，首波單品最低4折，個人清潔保養及家庭清潔全系列商品、DM指定商品等超過1500個品項滿499元，送HAPPY GO點數100點，集點速度比平常快25倍。

大家電滿3000元現折300元，並加碼滿額贈，滿18萬元再送五星級渡假飯店住宿券，像是礁溪寒沐酒店、日月潭雲品溫泉酒店等，價值最高達1萬9800元；超過60品牌推出獨家優惠，最高可刮中市價1萬3900元的9.7吋iPad。

愛買專櫃等級無毒康寧餐具換購活動，全館消費滿300元可獲1枚印花，最低10枚可用299元起以市價3折起換購康寧微波餐盤、保鮮盒及進口鍋具，活動首周換出5000組，周慶期間同步加碼，全館滿200元送1枚印花，門檻降低可更快收集、兌換。

這次滿額贈限量商品突顯跨世代趣味，以台灣「女子」袋為主題，推廣台灣特色的人事物也鼓勵台灣原創，與曾獲香港世界遺產奇觀繪畫比賽亞軍、台中花博指定合作的10歲小畫家陳曦合作「花博狂想曲－台灣好袋」，將花博吉祥物石虎入畫，找IG近10萬人追蹤的90歲「台灣潮嬤」林莊月里推薦，呈現效果毫無違和感。為鼓勵台灣更多創作人，全台愛買布置陳曦畫牆，消費者與畫作合照有機會抽陳曦親筆簽名台灣好袋；29日15時會在愛買台中復興店舉辦陳曦見面會。

另，超過60個品牌再加碼系列優惠，像是聯合利華指定商品第2件5折、新品熊寶貝柔軟護衣精每瓶119.3元；舒潔/金百利系列滿299元，有機會刮中全新9.7吋iPad 128 GB；藥局指定商品、嬰兒尿布滿999元送100點；桂格完膳營養素6瓶裝85折330元；好奇護膚乾爽紙尿褲任2包折100元。

此外，6大類生活用品滿額送現金折價券，10月9日前塑膠收納商品單筆滿1500元送150元、鍋具商品滿1000元送120元、保鮮盒滿600元送70元、砧板/切菜板滿300元送30元、行李箱滿1200元送120元，指定空調、電視、冰箱、洗衣機全系列單筆滿3000元現折300元。

周慶期間還有刷卡滿額、分期再享優惠，刷9大銀行信用卡單筆滿3000元送100元現金抵用券；刷遠東商銀、花旗銀行、玉山銀行全館不限金額享3期0利率；8大銀行單筆分期滿1萬元送200元現金抵用券。

(中時 )