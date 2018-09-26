觀護盃》在台歷史首勝！寶島夢想家陣容煥然一新

2018年09月26日 18:25 中時電子報 黃及人

陳世念在觀護盃首役表現也很優異。(觀護盃提供)

儘管「少俠」田壘、「漢堡」陳昱翰兩人留在台北復健並未隨隊，新報到的洋將阿提諾也因洋將登錄規定(每場2人)沒打，全新出發的寶島夢想家，26日仍在花蓮觀護盃國際籃球邀請賽94比80輕取泰國，更摘隊史在台灣的第1勝！

上季在ABL僅拿1勝，唯一勝利還在越南客場拿下，夢想家渴望在台灣開胡的決心，從今年休兵期的補強動作就可知道，除了3名洋將全都換人，更先後補進李學林、陳世念、田壘等擁有CBA資歷的好手，就是想要煥然一新。

結果來到花蓮觀護盃的首役，麥錫、米勒兩名洋將就輪流開火發威，搭配李學林、陳世念兩人的沉穩控球，一舉改善夢想家過往給人後場較弱的印象，吳松蔚、柴瑋兩名射手也展現不錯三分外線威力，別忘了田壘、陳昱翰都還沒打。

這也是李學林自從2010年跳槽中國CBA聯賽北京首鋼隊之後，首次代表台灣球隊在國內出賽，就以狂掃對手拿下勝利收場，也算不錯的返台打球起點，接下來就等田壘與陳昱翰傷癒歸隊，夢想家就可用完整陣容迎接ABL新球季。

夢想家接下來在觀護盃至少還有4場賽事要打，剩餘3場預賽分別在27日下午5點出戰台啤、28日下午5點遭遇美國、29日下午1點碰上台銀，30日決賽對手未定，歡迎球迷前往花蓮德興小巨蛋替夢想家加油打氣。

(中時電子報)