稻米達人冠軍賽 桃園李永清抱回有機米亞軍

2018年09月26日 19:07 中時 葉臻

2018台灣稻米達人冠軍賽桃園市共有5名農友入圍，新屋區農友李永清（中）獲得台灣有機米組全國亞軍。（葉臻攝）

2018台灣稻米達人冠軍賽今年共有500多位農友參賽，桃園市共有5名農友入圍，26日成績揭曉，由新屋區農友李永清獲得台灣有機米組全國亞軍。

今年66歲的李永清說，他24歲就開始務農種稻，曾多次參加全國賽，去年是第一次入圍，今年花了更多心思，班長也盯得很緊，才能幸運抱回亞軍，他笑說有機米種起來特別辛苦，因為不能噴藥，還得人工除草，要花特別多時間照顧，幸好今年氣候比較慢熱，才讓稻作成長過程順利。

桃園市農業局農務科長洪彩燕表示，桃園市第一個成立有機米專區的地方就在新屋，李永清是新屋區稻米產銷班第7班有機米班的成員，今年共有500多位農友參加全國賽，桃園入圍5人，除了李永清外，還有台灣好米組楊梅區農友葉時帖、中壢區農友徐茂松，台灣有機米組大溪區陳永達、新屋區彭新金。

桃園市長鄭文燦表示，市府除會發給獲得亞軍的李永清100萬獎金外，為了鼓勵新屋區農會，原本亞軍農會沒有行銷補助，這次仍會發30萬獎金給農會推廣米食文化，同時發給入圍農友每人20萬獎勵金，9月底農機補助會再給第2批補助金，加強農業推廣。

(中時 )