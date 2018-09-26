國民黨選舉「固本」 出席黨員比2016年多5成

國民黨黃榮林黨部26日在西螺舉行固本會報，退休上校黃聰哲疾呼「你們（指候選人）認真一點！」（周麗蘭攝）

友善列印
中時
國民黨為選舉的固本會報，今年自動前來的黨員都不少，黃榮林黨部26日白天在西螺舉行，也有近百人出席。（周麗蘭攝）

國民黨各縣市黨部啟動固本會報輔選，雲林縣20鄉鎮已辦50多場，出席人數比2016年總統大選時多五成，26日黃榮林黨部在西螺鎮黨部舉辦固本會報，退休上校黃聰哲疾呼「你們（指候選人）認真一點！」雲林縣黨部主委許宇甄表示，連「最綠」的水林鄉都有50、60人到場，民心向背很清楚。

許宇甄表示，「固本」主要是幫候選人宣傳政見，讓黨員能幫忙宣傳，2016年總統大選出席人數寥寥可數，今年的固本黨員很踴躍，全都是自發性前來，出席人數比2年前多了五成。

國民黨針對地方選舉或大選舉辦固本會報加強黨員固樁，雲林縣黨部為年底選舉規畫全縣70多場固本，已辦50多場，出乎意料之外，每一場都有100至200人主動出席。

許宇甄說，固本會報大多晚上舉行，有些鄉鎮的黨員年齡老化，會改在白天辦，但出席人數都破百，最綠的水林鄉也有50、60人主動前往，性別平均分布，助選態度主動積極，可看出基層民眾對民進黨執政很不滿。

26日黃榮林（黃復興）黨部在西螺舉行固本會報，縣議員李明哲、西螺鎮長參選人蔡德福及鍾任明由妻子代表、鎮代參選人蕭德恕出席，主委、退休將軍謝大霖及縣黨部主委許宇甄都呼籲黨員，為改變台灣的未來，務必票票入匭，防範民進黨選舉奧步，現場氣氛熱烈。

一名退休上校黃聰哲發言說，民進黨做太多錯誤政策，除非中央政府和地方政府都改，否則台灣不會好，他很想攔路喊冤啊，希望國民黨候選人好好努力、「都認真一點！」

(中時 )

高雄》她嗆韓國瑜「母語在家學」… 泰學生指控獎金被黑 駐泰處：優…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。