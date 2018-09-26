台灣旅宿品牌進軍日本 東京新宿最大合法民泊業者

2018年09月26日 19:04 中時 王思慧

DoMo集團目前在東京擁有三棟民泊一間旅館。（業者提供）

DoMo集團今日舉行開幕儀式，象徵台灣旅宿品牌進軍日本。（業者提供）

來自台灣的民泊團隊DoMo於住宿業一級戰區日本新宿落腳開設旅館，並打造出宛如自家般舒適的住宿空間，在民泊法通過後，DoMo是東京新宿地區最大的合法民泊業者。今日舉行開幕儀式，觀光局表示，DoMo提供合法旅宿環境，也是對消費者最大的保障。

DoMo集團執行長李奇嶽在今日開幕致詞中指出，隨著日本民泊法的通過，今年6月15日開始申請民泊執照，DoMo團隊於八月順利取得日本民泊執照，目前在東京擁有三棟民泊一間旅館，尤其在民泊法正式實施之前，新宿地區約有13,000間民泊客房，隨著法令的實施與要求，目前能取得合法執照的業者大約是2,300間客房，由此可以知道日本民泊法的管理制度是相當的嚴謹。

交通部觀光局東京辦事處鄭憶萍所長表示，DoMo是台灣觀光品牌海外輸出的典範，能在東京不斷發展值得驕傲，DoMo提供合法旅宿環境，也把台灣人的服務熱情帶來日本。

外貿協會東京事務所所長吳俊澤也說，近年台灣的連鎖加盟企業在日本發展的很快，像DoMo就是很成功的案例，這也代表台灣服務業的軟實力十分堅強。

此外，本日DOMO HOTEL也同日開幕，DOMO HOTEL由伊東豊雄大弟子，新銳設計師佐野建太親自操刀設計，以清水模工法搭配特殊的光影設計，整棟建築極具現代主義的設計感。

開幕期間更與台灣本土品牌-印花樂in Blooom合作房間布置設計，以「圍繞著生活的創作」為核心，將台灣生態、台灣記憶，轉化為新的文創元素，成為極具特色的印花生活風格，打造屬於在東京的「台灣」特色空間，推廣台灣之美與文化。

DoMo集團在2016年與監造台中歌劇院及高雄體育館設計師佐野健太，攜手打造台日特色兼具的高質感旅館及咖啡廳，其中極富現代感的咖啡廳、不只在建築上獨樹一格，也邀請了台灣知名插畫家馬來貘為其設計，而店內販售的優質咖啡更是被Panasonic選為2018年東京必喝5大咖啡中唯一外國品牌。

DoMo集團在2015年成立，在交通部觀光局的支持下，2017年獲行政院國發基金入資，今年除了DOMO HOTEL成立外，目前已與台灣知名手搖杯龍頭鮮茶道合組日本公司，年底要在日本進軍連鎖的手搖杯飲料市場。

(中時 )