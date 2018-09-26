健保還有2230億元準備金 短期內不調漲保費

健保署長李伯璋親自說明健保保費短期內不調漲。（資料照片）

友善列印
中時

外傳「健保財政惡化」、「3年後費率恐調漲」等流言，健保署提出說明澄清，目前健保財務尚稱穩定，截至今年8月底，健保安全準備金仍有2230億元，因此短期內健保並不會調漲保費，民眾不用恐慌。

全民健保自從2002年7月全面實施總額支付制度以來，2003年支出3762億元、到了2018年為6853億元，健保署長李伯璋表示，健保「大餅」只有一塊，如果錢不夠用，自然會從調整健保費率著手。

去年起，健保財務出現短絀98億元，今年預估短少262億，明年不足473億元，隨著台灣面臨人口老化，民眾對新藥與新科技納健保的期待，健保的支出年年增長，難免健保財務出現隱憂。

不過，2年來，健保署積極推動分級醫療，建置完備的雲端醫療系統，鼓勵醫療院所上傳檢驗、檢查的結果與影像，希望院所於檢驗、檢查前能先查詢雲端資料，避免不必要的醫療行為與重複的檢驗、用藥，有效節制醫療浪費。

而且健保大數據顯示，藥費每年占約1／4健保支付費用，健保藥品支付項目已達1萬5300項，約1600億元，約有8成藥費（1246億元）集中在684項特定高用量藥物，與其事後核刪不當用藥或調整藥價，不如在醫師開立處方前，進行有效率管理。

李伯璋指出，健保在「雲端藥歷」線上資訊系統，透過資訊技術「提醒」醫師避免重複開藥，除了避免民眾可能的重複用藥傷害，更能減少藥費支出，間接降低調整藥價的必要性。健

衛福部全民健保險會今天將進行108年度總額協商，健保總額4大部門預算估計將首度突破新台幣7000億元大關，未來健保署將會積極強化各項節流措施，並呼籲全體民眾及醫界節制不必要浪費，務實面對調整健保保費的壓力。

(中時 )

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