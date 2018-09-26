泰學生指控獎金被黑 駐泰處：優勝隊伍未提供在學證明

2018年09月26日 19:29 中時 陳建瑜

有泰國學生上周指控，參加我駐泰國代表處宣傳台灣觀光活動，來台拍攝影片期間食住費用自行代墊外，官方至今不願公布結果，無法優勝獎金20萬泰銖。對此，泰國代表處今發聲明澄清，由於獲勝隊伍仍未提供在學證明，將持續聯繫其中一隊隊員，以便確認獲獎資格，辦理後續獎學金事宜。

我駐泰國代表處今年4月舉辦「泰國學生青春壯遊活動」，泰國學生組團報名參加來台拍攝宣傳台灣觀光影片比賽，5月公布3支（Talk a bit Eat a lot（T隊）、Thaivellers 及Dakorn）優勝隊伍獲資格來台拍攝，並且全程交通、食宿都由代表處支付，不過卻被泰國學生指控他們自行代墊住宿費用。

對此，我駐泰國代表處表示，事前溝通時，T隊到台灣旅遊第一站高雄，抵達時間已晚，T對告訴代表處，他們已與高雄市政府談妥，不需地方政府安排住宿，他們會自理。

駐泰代表處強調，其後該隊赴其他各縣市進行競賽時，亦由各縣市政府與T隊溝通，他們並未介入，所有旅館住宿費及行程安排等工作亦均由地方政府負責，並無發生任何爭議。這項指控「不符合事實」。

另外，學生指控，優勝第一名標準是臉書按讚數達到2000，進入決賽團隊按讚數都達標，但駐泰代表處疑因不懂臉書生態，覺得容易達標，卻沒有預期效果，給20萬泰銖有點貴，竟直接反悔不給。比賽結束後，始終等不到台灣官方比賽結果。

對此，駐泰代表處表示，正與三支競賽隊伍確認比賽過程與學生資格，其結果將於近期內公布。但在溝通過程當中，有同仁未經授權，卻向T隊表示：「將不公布比賽結果」，代表處表示歉意。

駐泰代表處解釋，因考量報名團隊成員人數可能眾多，向眾多大學查核報名者在學證明有困難，因此基於誠信原則，活動以填寫報名表為準。等優勝隊伍勝出，他們再查核優勝隊伍成員的在學身份，以確認參賽團隊符合獲獎資格。

駐泰代表處強調，T隊獲得超過2,000個按讚數，達到本競賽活動規定的最低宣傳標準，他們從24日上午便請優勝隊伍T隊提供在學學生證明以確認獲獎資格，但T隊至今仍未提供，他們將持續與T隊隊員聯繫。而其他二隊因未能達到最低宣傳標準，因此不具獲獎資格。

駐泰代表處還說，對於「學生在賽結束後，一直等不到台灣官方的比賽結果，甚至直接到台灣駐泰代表處」的指控說法，經查14日比賽結束至25日，T隊並沒有到過台灣駐泰代表處與他們同仁溝通本案，都有監視器錄影存證。

(中時 )