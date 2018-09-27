3龜有靈性 成家裡大王

2018年09月27日 07:44 中時 甘嘉雯

TONY家養了3隻烏龜，原本是家中小朋友要養來當作業觀察，沒想到烏龜愈養愈大，幾年期間，從拳頭般大小變成手掌大，烏龜愈養愈有靈性，小朋友早就把牠們當作一起長大的玩伴，牠們也不怕人，跟小朋友感情超好。

「我想養烏龜！」毛毛國小2年級時，跟爸爸TONY要求想養烏龜，因為看見同學家裡有養魚或是貓狗類，他想要與大家養不一樣的動物，來到水族館後，選擇了烏龜，「烏龜不會吵啊，很乖」。

2隻巴西龜與甜甜龜就這樣進入TONY的家中，與毛毛感情相當好，毛毛出去玩時，還會帶著小小水族箱，把3龜一起帶出去，可以用「形影不離」來形容。

3龜在家中除了在水族箱內玩樂，有時毛毛還會把牠們放出來「趴趴走」，有次3龜不小心躲在椅子邊，差一點被毛毛踩到，「還好輕輕的沒滑倒」，而龜龜的硬殼也保護到自己，3龜都無大礙。

有了這次經驗，毛毛把3龜放出來玩會更小心，乾脆圍一個框框，讓他們可以一起玩，TONY說，有了3龜陪伴，毛毛不再像過去般孤單，雖然3龜不會講話，但卻可以靜靜的陪伴，毛毛念書寫作業，3龜就放在旁邊。

「大家都說巴西龜很兇，不過我家的不會ㄟ」，TONY說，可能是3龜與人類相處久了，兇性都隱藏起來，也變得溫馴，「希望牠們的長壽可以永遠陪伴我們家」。

(中時 )