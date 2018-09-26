周年慶開跑！新光桃園站前店搶抽粉紅色Gogoro

2018年09月26日 19:09 中時 葉臻

新光三越今年也推出skm pay行動支付載具，並推出包含化粧品、家電好物等「線上預購選物」，只要是skm pay會員就能選購。（葉臻攝）

百貨周年慶檔期開跑，新光三越站前店檔期將從10月4日開跑至28日為止，不但全館8折起、化妝品9折起，還祭出全館滿5000元送500元禮券等超值優惠，另持新光三越貴賓卡或銀卡扣會員點數可抽獎，有機會抽中最新款的粉色Gogoro。

桃園站前商圈競爭激烈，新光三越與遠東百貨將分別在10月4日、10月25日接力展開周年慶，統領百貨歷經改裝，更名統領廣場在近日試營運，主打有多家美食餐廳與知名影城進駐，敲定10月3日正式開幕後將成為百貨角力戰一員。

新光三越站前店今年邁入11周年慶，推出化妝品滿2000送200、全館滿5000送500、大家電區法雅客與iStore過卡消費滿萬送千等禮券好康，另若持台新或新光銀行的新光三越聯名卡於周年慶頭2日刷卡滿15萬元，還可把任天堂Switch以及夏普40吋LED連網液晶電視帶回家。

新光三越今年也推出skm pay行動支付載具，並推出包含化粧品、家電好物等「線上預購選物」，只要是skm pay會員就能選購，只要提前下訂並以skm pay付款，再到新光三越桃園站前店取貨即可。

新光三越指出，今年周年慶也特別設計超萌聯名卡友禮，集結防彈少年團與LINE FRIENDS共同設計的「宇宙明星BT21」8款角色，推出便當盒、法蘭絨毯、衣物收納籃、抱枕收納毯、陶瓷盤雙入組、分隔保鮮盒與單把手牛奶鍋等好禮，活動期間持已綁定新光三越貴賓卡／銀卡的app扣會員點數20點，即可獲得1次抽獎機會，扣40點則可抽獎2次，有機會抽中市價8萬3800元的粉色Gogoro，多項好康先萬別錯過。

(中時 )