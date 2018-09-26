鯤鯓王平安鹽祭下月登場 體驗請鹽保平安儀式

2018年09月26日 19:14 中時 王思慧

雲嘉南濱海特有鹽業文化活動「鯤鯓王平安鹽祭」即將登場，將於10月14日與南鯤鯓代天府聯合舉辦請鹽敬啟活動，參加者從200年歷史的北門井仔腳瓦盤鹽田開始，走到南鯤鯓代天府，全程7公里，透過請鹽敬啟活動，體驗早期運送鹽巴實境感受及跟隨南鯤鯓代天府共同完成祈福納福儀式。

觀光局雲嘉南管理處今日在旅服中心開記者會，宣傳2018鯤鯓王平安鹽祭。今年度的代言人為吳王爺神偶及戴著斗笠及紅色花袖套鹽工造型的觀光大使喔熊組長，主辦單位更設計三款限量鹽福袋曝光與行銷，整體活動以「鹽業兩百，祈福三曲」為宣傳主軸，慶祝井仔腳鹽田200周年。而今年「鯤鯓王平安鹽祭」分成三部曲進行，10月14日首部曲「齊平安」請鹽敬啟活動，二部曲為10月27、28日開幕主活動，三部曲「返本還原(鹽)」儀式。

雲管處處長徐振能表示，為促進北門區觀光發展及拓展國際觀光客，今年特邀請日本知名旅遊平台VELTRA公司於9月25日至北門踩線將北門的人文歷史與觀光產業魅力帶回日本，未來將與之結合規劃遊程，帶領日本觀光客至北門一覽風光。

除了請鹽敬啟活動之外，10月27日及10月28日安排連續2天，以「祈平安．納福氣」祈福開幕儀式為平安鹽祭開場，將由南鯤鯓代天府法師團為請回的鹽加持，儀式結束後讓參與民眾以2018年度新款鹽袋，裝載祈福的鹽巴帶回去保平安，提前報名參與祈福儀式的民眾，還可獲得限量鹽福袋。

更多活動內容可查詢「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁(www.facebook.com/swcoast)、「愛活動i Party Go」粉絲團或電話（06-7861017）查詢相關訊息，10月14日請鹽敬啟活動報名網址(https://goo.gl/2Gj3J4)。

(中時 )