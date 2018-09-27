3隻鸚鵡愛黏人 她樂當鳥奴

2018年09月27日 07:54 中時 張妍溱

鸚鵡智商高又怕寂寞，鸚鵡們變成「好朋友」，每天吃在一塊兒、玩在一塊兒，形影不離。（張妍溱翻攝）

從事新娘秘書的林妃帆，為打發時間，7年前飼養第1隻玄鳳鸚鵡「錢錢」後，欲罷不能，陸續養了金頭凱克「小葵」及折衷鸚鵡「小寶」，樂當「鳥奴」，並投入百萬元積蓄，為鳥兒打造挑高5米、五星級空間，讓鸚鵡們可自在飛翔，對寵物鸚鵡的飼養營養、心理學產生興趣，約「鳥友」一起交流。

林妃帆表示，當時因工作忙碌，飼養「錢錢」跟媽媽做伴，後來越養越有興趣，6年前再養金頭凱克「小葵」，發現鸚鵡智商高又怕寂寞，決定再養第3隻鸚鵡「小寶」，3隻鸚鵡變成「好朋友」，每天吃在一塊兒、玩在一塊兒，形影不離。

林妃帆笑稱自己是「鳥奴」，她說，市區房屋多為大樓、空間有限，特別打造適合鳥類住的空間，刻意挑了1棟挑高5米的建築。為了不讓住戶嫌吵嫌髒，甚至裝潢優美，時時清理鳥的排泄物，避免發出異味，特別請人設計做內外2層鐵網，讓鳥友可帶鸚鵡來飛翔、玩耍。

看著鳥孩子們成天無憂無慮的飛來飛去，心思細膩的林妃帆，開始對寵物鸚鵡的飼養營養學和心理學有興趣，研究相關知識，1年前決定辭去職彩妝造型工作，專職當「母親」，設計專用房，推廣友善飼養，對待鸚鵡用正確的互動方法，來影響飼養鸚鵡的鳥友們。

(中時 )