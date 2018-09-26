丫弟丫妹愛HAKKA　徐千舜設計貼圖

客語動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA」由ㄚ桃、園哥設計者徐千舜所設計。（甘嘉雯攝）

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客語動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA」，市長鄭文燦（左）與客家事務局長何明光（右）宣布即日起到10月25日開放民眾免費下載。（甘嘉雯攝）
客語動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA」，26日於市政會議舉辦發表會，16張結合Q萌客家公仔、客語發音的動態貼圖正式上線，即日起至10月25日開放民眾免費下載。（甘嘉雯攝）

客家事務局與客家文化基金會推出全台首創的客語動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA」，26日於市政會議舉辦發表會，市長鄭文燦及客家事務局長何明光宣布16張結合Q萌客家公仔、客語發音的動態貼圖正式上線，即日起至10月25日開放民眾免費下載。

這是繼2017年6月、2018年2月分別發表「桃園客家」及「桃園客家2」line貼圖後，所推出的貼圖，為了推廣客語、讓民眾清楚了解常用詞彙的發音，並由ㄚ桃、園哥設計者徐千舜所設計。

徐千舜說，這次的貼圖概念是將客家在生活當中常用的詞彙，做很道地的詮釋，像是很高興若以直白的口吻，在客家話中會直接翻成很歡喜，但我們這邊卻用了「當暢」，讓此次的貼圖更親近了客家庄大家習以為常且道地的說法。在用貼圖時也不妨把這些道地的詞彙學起來，讓您的客家更具有韻味與親和力。

另外，動態圖騰也用了生動活潑且明亮的感受，要讓大家在學客語時，也用輕鬆自在的方式探究客家語言之美，讓客家更走入生活。

「丫弟丫妹愛HAKKA」包含「沒電了，要去睡了！」、「hen高興」、「我的老天鵝」等時下常用詞彙，下載後可使用180天，歡迎大家多多使用，Line Store搜尋關鍵字「丫弟丫妹愛HAKKA」。

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