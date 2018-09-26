神秘百慕達三角海域有解？ 學者稱「完美風暴」造成

2018年09月26日 19:16 中時電子報 江飛宇

位在北大西洋的百慕達三角海域(：Bermuda Triangle)，是傳說中的危險地帶，許多船隻和飛機在航行此區域時，時常聽說會莫名失蹤，因而臭名昭著。許多說法都想要解釋，現在最新的說法是，此處容易出現多個氣旋合成的「完美風暴」，能在瞬間把大型船隻給吞沒。

每日星報(Daily Star)報導，英國南安普頓大學(University of Southampton)國家海洋學研究中心的研究員西蒙．巴士爾博士(Dr. Simon Boxall)指出，在佛羅里達南端、百慕達島和波多黎各之間的北大西洋廣大地區，船隻神秘消失的原因很可能是突發的大型旋風。

「當兩三個不同的天氣(風雨、氣旋、洋流)出現匯合時，就可能出現一場完全的怪物風暴。」

巴士爾認為，這種突發的海上風暴倒也不是百慕達海域獨有，它幾乎可以在任何地方發生，不過在洋流匯合處會特別強列，比如美洲的尖端合恩角(Cape Horn)以及非洲的尖端好望角(Cape of Good Hope)。

他說：「好望角是著名的兇險海域，這是因為印度洋與南大西洋的海浪、海風、潮流在此衝突，很容易創造出完美風暴，同時海浪也會變得突然強烈，成為瘋狗浪(rogue waves)。」

佛羅里達州南端、百慕達島和波多黎各之間的三角形海域，被稱為百慕達三角。(圖/網路)

瘋狗浪可以在任何地方發生，只要兩組波浪的波峰加起來，就可以疊加成一個超級波浪，很輕易的就疊加到30公尺高。

巴士爾博士表示，在GPS技術出現之前，海船隻很難發現即將到來的超級波浪，當這些波浪來襲時，很可能一擊就把貨船打到翻覆，船隻可能只有幾分鐘的時間就會沉沒。如今我們對自然氣候的掌握比過去來的多，也有氣候雷達與全球導航，百慕達海域已經不是無解而危險的區域了。

關於百慕達三角海域的危險，最早的紀錄就是哥倫布發現新大陸的航海歷程，他的艦隊進入一片有著大量馬尾藻的海域，而且海風變得很微弱，哥倫布的帆船艦隊也就在此被困好幾天，差點發生喋血事件。這個經歷傳回歐洲後，成為許多海洋恐怖故事的原型，「馬尾藻海」(Sargasso Sea)也成了恐怖海域的代稱，而馬尾藻海就位在百慕達三角海域之內。

至於「百慕達三角」之名，首次是1950年美聯社的一則花邊新聞，該報導將英百慕達群島、波多黎各及佛羅里達州南端畫成一個巨大的三角形，並且發現超過50艘船和20架飛機在此處神秘地消失，形容成「魔鬼三角」。

(中時電子報)