桃園》楊麗環下戰帖辯婦女政策 鄭文燦：政見發表會再說

無黨籍市長參選人楊麗環提出的婦幼政策遭打臉，她26日向市長鄭文燦（中）下戰帖。（甘嘉雯攝）

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對於無黨籍市長參選人楊麗環下戰帖辯論，民進黨桃園市長鄭文燦表示，待選委會公辦電視政見發表會時再說。（甘嘉雯攝）

無黨籍桃園市長參選人楊麗環推出0至7歲幼兒補助托嬰、托幼和安親每月3000元婦幼政策，她對於現任市長鄭文燦「反對加碼」態度大感不解，認為鄭文燦用「落日心情」看待其他參選人良美的政策也就無心，對鄭下戰帖辯論婦女政策，鄭則表示，待公辦政見發表會時再說。

楊麗環的婦幼政策，推0至7歲幼兒補助托嬰、托幼和安親的前提是「成立婦女事務局」，獨立預算、專責專款補助，不是建構在社會局福利預算下的補助。

楊麗環的幼兒政見是從0到7歲補助，每人每月3000元，也就是每年3.6萬，換算每年支出7.2億，4年不過28億；不過，新聞處長張惇涵表示，桃園市目前0至7歲學齡前人口數約16萬3443人，若按照楊前委員的算法，與實際相比，可以說是少了1個0，0至7歲每人每月發放3000元，每年需約58.83億元預算，4年需要超過235億元。

「補助社團少1個0，婦幼福利多1個0也不怕」，楊麗環邀鄭文燦就「婦幼議題」進行公開辯論，她說，桃園市預算的浪費，特別是社團的無監督大額補助和舉辦太多1次性煙火式動輒數億、10億的大活動，這些經費拿來擴大照顧婦幼才是真正懂得花錢的市長應該做的。

(中時 )

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