「暗黑郭雪芙」預告將引退 男粉絲哭斷腸喊：別走

「暗黑郭雪芙」預告將引退 男粉絲哭斷腸喊：別走(翻攝自@naxsuzumura 推特)

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中時電子報

有「暗黑郭雪芙」之稱的日本AV女優鈴村愛里(鈴村あいり)，今天凌晨突然在推特PO出多則動態，自爆即將引退，讓不少喜愛她的男粉絲心碎不已。

人氣AV女優鈴村愛里，長相清新、身材火辣，魔鬼般的D奶，襯上白皙肌膚與短髮，造型神似藝人郭雪芙，擄獲男粉絲芳心。但鈴村愛里在推特PO文表示，「回想起去年的今日，不管以什麼形式引退，光是能挺起胸膛和大家說再見，就是價值連城了」，還說到自己抱持著不管何時結束，都能坦然接受地面對這份工作。雖然不想讓各位擔心，但無論是誰，都必須要面對離別。

對此，PTT上的網友們止不住悲傷，希望她別走「我難過…」、「眼淚不爭氣的一直掉下來QQ」、「整晚睡不著一個人在宿舍長廊徘徊，到處走到處哭…」。去年6月鈴村愛里才舉辦完感謝祭，與粉絲一同「2天1夜溫泉小旅行」要價日幣146000日圓，約台幣4萬，名額瞬間被搶光。但凌晨突然預告引退，讓不少網友懷疑，可能跟最近日本多位大咖AV女優的無碼片段遭到惡意流出脫不了關係。

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鈴村愛里舉辦完感謝祭(翻攝自@naxsuzumura 推特)
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文章來源：PTT

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