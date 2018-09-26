152年後謎底揭曉！19世紀裸體名畫女主原來是她

2018年09月26日 19:15 中時電子報 吳映璠

法國奧塞美術館（Musee d’Orsay）極具爭議的館藏「世界的起源」（L’Origine du monde），百年來各界都在猜畫中寫實的女性私處到底屬於誰，有一說是畫家庫爾貝情婦席菲南，不過這個說法始終未獲得證實，近期法國文學學者秀普（Claude Schopp）指出，畫中女主角99%是當時歌劇院舞者克尼歐（Constance Queniaux）。

19世紀現實主義畫家庫爾貝（Gustave Courbet）代表作「世界的起源」一直是藝術界相當受爭議的作品，畫中模特兒全裸躺在白色被褥中，胸部以下軀幹全部露出，畫家更鉅細靡遺地描繪模特兒的外陰部，讓這幅作品150年來頗受爭議，究竟這幅畫更貼近藝術或是色情。

愛爾蘭藝術模特兒席菲南。（圖／shutterstock）

不僅如此，外界對畫中女主角的身分更是諸多揣測，一說是庫爾貝情婦愛爾蘭藝術模特兒席菲南（Joanna Hiffernan），不過席菲南一頭火焰紅捲髮與畫中陰部深色毛髮不太一致，也讓這個猜測沒辦法獲得證實。

根據法新社報導，文學學者秀普在法國文豪小仲馬（Alexandre Dumas pere etfils）寫給作家友人喬治桑（George Sand）的信件手稿中發現一段不尋常對話，內容寫道：「沒有人能把歌劇院的克尼歐小姐畫得這麼細緻生動。」秀普從這句話出發，推論畫中女主角就是克尼歐。

#Scoop Le modèle de "L'Origine du monde", le célèbre tableau de #GustaveCourbet, a enfin un nom et un visage ! Mais qui est donc Constance Quéniaux ? Pour vous, Gallica fait le point sur l’enquête ! ⤵️ https://t.co/7KgwqeP0D2 pic.twitter.com/P2Qb29trin — Gallica BnF (@GallicaBnF) September 25, 2018

他也把這個新發現告訴法國國家圖書館（BnF）的版畫及影像專家歐本納斯（Sylvie Aubenas），而歐本納斯也認同秀普的看法，她說現在大家研究克尼歐，都會提到她的美麗黑色眉毛，這點與畫中女主角的毛髮顏色不謀而合。

克尼歐曾是一名芭蕾舞者，畫作於1866年完成時，克尼歐已經34歲並從歌劇院退休，她後來成了鄂圖曼外交官哈里爾－貝伊（Khalil-Bey）的情婦，據信當時是貝伊委託庫爾貝畫的，希望作為個人情色藝術收藏。

歐本納斯相信，模特兒的真實身分在當時的行家圈子裡應該不是秘密，只是後來克尼歐變成非常知名的慈善家，在社會上廣受敬重，因此世人逐漸淡忘這個身分之謎。

(中時電子報)