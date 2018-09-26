樂活重陽季 滑手機趣味競賽樂翻銀髮族

桃園樂活重陽季從26日到10月19日舉行，結合8個局處辦理11場活動，歡迎銀髮族一起來參與。（甘嘉雯攝）

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桃園樂活重陽季從26日到10月19日舉行，結合8個局處辦理11場活動，歡迎銀髮族一起來參與。（甘嘉雯攝）

為了讓長輩退休生活更豐富多元，市府把1天的重陽節，變成一系列的「桃園樂活重陽季」，從26日到10月19日，結合8個局處，辦理11場活動，包括長青趣味競賽運動會、青銀Fun運動、健行等活動，鼓勵長輩多運動、活絡筋骨；也有原住民族長者歌唱大賽、烹飪比賽、繪畫書法聯展、象棋比賽、繪本展覽等活動，鼓勵長輩陪養休閒興趣。

市長鄭文燦表示，像是滑手機比賽鼓勵長者使用智慧型手機，配合製圖活動，增加問候的樂趣；說故事比賽，分享長者人生經驗，讓年輕人效法和學習；而繪本比賽鼓勵長者用舊照片記錄人生，傳承給子女兒孫；原住民族歌唱比賽，讓長者傳唱傳統歌謠；舉辦低油少鹽的私房料理比賽，鼓勵長者健康飲食，傳承好手藝；書法和繪畫比賽，能怡情養性，訓練注意力和肌力。

頗受歡迎的製圖工坊，今年再進化為製作動態影像的「製圖工坊超進化－自己的MV自己做」，邀請長輩們高歌一曲，製作成自己當主角、有桃園風景的音樂MV，長輩們還可以自行後製加上特效，後製完成後和家人朋友分享專屬的音樂MV，新聞處長張惇涵表示，有綠背板加上相關技術，執行起來不會太困難。

另外，國民運動中心不僅年輕人可以去，鄭文燦表示，他請體育局於桃園區和中壢區選定適當場址，各興建1座長青型的國民運動中心，提供適合長者的體適能器材，成為長者專屬活動空間。

(中時 )

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