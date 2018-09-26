放棄俄Su-57合作案 印度自行研發5代機2032前試飛

2018年09月26日 19:02 中時電子報 盧伯華

光輝戰機：印度4代輕型戰機

印度空軍多年來努力建立研發與生產能力，雖然數十年來發展路程相當顛簸，但長期不懈地建構自主空軍力量，已逐漸開花結果。在最近讓搞了30多年的4代光輝輕型戰機終於落定後，緊接著再確立下一階段的5代HAL AMCA中型戰機研發時程，預定以14年時間完成研發到試飛的工作。腳步雖略落後，終究還是擠進了5代戰機製造國之列，仍能維護在國際上的大國尊嚴。

印度空軍發展的歷程與中國有頗多似之處，除藉助前蘇聯的技術之外，近十多年也極力拉攏美國，學習日本廠商的做法為美國飛機製造公司製作外包零組件，一面維持合作關係，一面學得美方逐步釋放的製造技術，以扶植自身武器製造與研發能力。近年來的發展速度雖不及中國大陸，但遊走於美俄之間卻能左右逢源，未來潛力仍不可小覷。

據《鳳凰軍事》指出，相對於目前國際上比較先進的戰鬥機或預警機，印度空軍最缺乏的還是專業的電子偵察技術和電子作戰能力。以其研發了30多年的光輝戰機來說，計劃拖得太久，讓很多人都忘了還有這回事。不過最近印媒報導，折騰多年的印度光輝(Tejas)輕型戰機(Light Combat Aircraft, LCA)計劃終於塵埃落定，開始進量產。

光輝戰機是印度自主設計製造的4代輕型戰機，象徵著印度的軍事工業已具備一定的基礎。（圖／美聯社）

光輝戰機是印度自行研發的高性能4代戰機，許多設計參考法國達梭公司的幻象2000戰機。印度自稱光輝戰機性能優於大陸的殲-10戰機，外界則認為其戰力相當於大陸與巴基斯坦合製的FC-1梟龍戰機。

印度在光輝戰機量產後，隨即啟動5代機研發計劃。據《歐亞時報》報導，為了在可能發生的印度與巴基斯坦戰爭或印中戰事中取得優勢，印度航空發展局(ADA)決定與印度斯坦航空公司(HAL)合作製造先進中型戰機(Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA)，並計劃在2032年前完成新機試飛工作。

報導說，印度斯坦航空的AMCA計劃目前處於開發階段。最初將使用兩台GE-414發動機，待自產發動機成熟後再行替換。在隱形功能上，初步先採用幾何隱形技術，待塗料隱形技術更成熟後再結合使用。

印度國防研究與發展組織(DRDO)已經開始設定新型戰機的基本規格，讓AMCA具備矢量推力、超音速巡航與隱形功能這3種5代戰機的關鍵技術。

報導說，這是印度唯一的5代戰機項目，原先與俄羅斯合作的5代戰機計劃已決定退出。

(中時電子報)